أسماء عطور رجالية فخمة.. الماركات الفرنسية سيطرت على القائمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - العطر هو السحر الشخصي لكل إنسان وانطباعه الأول الذي يميز شخصيته ويقدمه للآخرين، ودونها يفقد الرجل الكثير من جاذبيته وأناقته. تعرف في التقرير التالي إلى أسماء عطور رجالية فخمة.
Calvin Klein
تأسست العلامة التجارية الفاخرة في ستينيات القرن الماضي على يد مصمم الأزياء الأمريكي كالفين كلاين؛ وقدمت العلامة الفاخرة مجموعة من أشهر وأفخم العطور الرجالية على مدار تاريخها العريق منها: CK One ،Obsession ،cK One and Euphoria.
Giorgio Armani
اشتهرت العلامة الإيطالية الفاخرة التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي على يد جورجو أرماني، Sergio Galeotti، بعطورها الفاخرة التي اعتبرت رمزاً للكامل والانسجام بالإضافة إلى خلقها لمزيج من أرقى العطور العالمية واستخدامها لمكونات خام عالية مبتكرة منحت عطورها لمساتها الفريدة.
ويُعد Armani Diamonds ،Armani Hosi ،Armani Stand ،Armani Code؛ من أشهر وأفخم العطور التي قدمتها Giorgia Armani للرجال والنساء.
Chanel
تربعت دار الأزياء الفرنسية على عرش العطور منذ تأسيسها عام 1910، وحتى وقتنا الحالي؛ وقدمت شانل تشكيلة فاخرة من أشهر العطور الرجالية الجذابة من بينها include- Allure Homme Sport ،Egoiste ،Antaeus.
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