أسماء عطور رجالية فخمة.. الماركات الفرنسية سيطرت على القائمة

العطر هو السحر الشخصي لكل إنسان وانطباعه الأول الذي يميز شخصيته ويقدمه للآخرين، ودونها يفقد الرجل الكثير من جاذبيته وأناقته. تعرف في التقرير التالي إلى أسماء عطور رجالية فخمة.



تأسست العلامة التجارية الفاخرة في ستينيات القرن الماضي على يد مصمم الأزياء الأمريكي كالفين كلاين؛ وقدمت العلامة الفاخرة مجموعة من أشهر وأفخم العطور الرجالية على مدار تاريخها العريق منها: CK One ،Obsession ،cK One and Euphoria.







اشتهرت العلامة الإيطالية الفاخرة التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي على يد جورجو أرماني، Sergio Galeotti، بعطورها الفاخرة التي اعتبرت رمزاً للكامل والانسجام بالإضافة إلى خلقها لمزيج من أرقى العطور العالمية واستخدامها لمكونات خام عالية مبتكرة منحت عطورها لمساتها الفريدة.

ويُعد Armani Diamonds ،Armani Hosi ،Armani Stand ،Armani Code؛ من أشهر وأفخم العطور التي قدمتها Giorgia Armani للرجال والنساء.



تربعت دار الأزياء الفرنسية على عرش العطور منذ تأسيسها عام 1910، وحتى وقتنا الحالي؛ وقدمت شانل تشكيلة فاخرة من أشهر العطور الرجالية الجذابة من بينها include- Allure Homme Sport ،Egoiste ،Antaeus.

