منها اتباع نظام غذائي.. علاجات طبيعية للتخلص من الاكتئاب الشتوي

يشعر البعض بالاكتئاب المفاجىء دون وجود أسباب لذلك، فالكثير من الأمراض والأعراض التي تظهر على الجسد تكون سببها سوء الحالة النفسية لدى الشخص المصاب.
ولتقليل آثار الحالة النفسية قدم موقع "مترو"، مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الاكتئاب الشتوي.
الرياضة
تساهم الرياضة في إنتاج هرمونات الأندروفين التي تقلل الألم، وتساعد في تحسين مستويات الطاقة، وينصح المصابون بالاكتئاب بممارسة رياضة المشي والرقص واليوجا والسباحة.
مكملات فيتامين D
يلعب دوراً مهما في تنشيط السيروتونين. وبما أن فصل الشتاء يفتقر لأشعة الشمس في الكثير من البلدان، فلا بد من تناول مكملات فيتامين D لتنشيط السيروتونين وتحسين المزاج.
فيتامينات B
تساعد فيتامينات "B" على تحويل البروتين من نظامك الغذائي إلى ناقلات عصبية، ولها تأثير مباشر على مستويات الطاقة، ووظيفة الدماغ، والتمثيل الغذائي للخلايا. كما أنها ضرورية لإنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يساعد على تحسين المزاج.
نظام غذائي
اتباع نظام غذائي صحى فاكتئاب الشتاء يجعل جسمك، يشتهي كميات متزايدة من السكر والكربوهيدرات مثل الشوكولاتة والمعجنات.
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