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صورة جديدة تجمع غادة عبد الرازق وابنتها.. ورانيا يوسف: قمرات

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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعها بابنتها "روتانا".

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وتفاعل العديد من الفنانين ورواد الموقع مع الصورة، حيث علقت الفنانة بـ"قمرات ما شاء الله"، وعلق أحد متابعين عبد الرازق بـ"ربنا ما يحرمكوا من بعض أبدًا".

وجدير بالذكر أن روتانا هي الابنة الوحيدة للفنانة غادة عبد الرازق، من زوجها الأول رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

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