طرق استخدام زيت اللافندر لشعر حيوي وصحي وفوائده السحرية

لحل وعلاج مشاكل الشعر على اختلاف أنواعها، ستجدين الزيوت الطبيعية هي

الأفضل والأكثر فاعلية بعيداً عن المواد الكيماوية المضرّة، واليوم

سنعرفك على زيت اللافندر للشعر: فوائده وطرق استخدامه.

ما هو زيت اللافندر

يتم استخراج زيت اللافندر من نبتة الخزامى عن طريق التقطير، ويعتبر هذا

الزيت من أفضل أنواع الزيوت العطرية الأساسية التي تدخل في صناعة العطور

والصوابين وبعض أنواع كريمات العناية بالبشرة والشعر.

فوائد زيت اللافندر للشعر

يعالج مشكلة تساقط الشعر، حيث أنه يساعد على زيادة الاسترخاء والتخلص من

القلق والتوتر اللذان يتسببان من تساقط الشعر.

ينشط فروة الرأس عند تدليكها به.

يزيد نمو الشعر.

يعالج مرض ثعلبة فروة الرأس البقعية.

يزيل قشرة الرأس والحكة المصاحبة لها.

يطهر فروة الرأس.

يقضي على القمل وبيوضه.

يزيد نعومة الشعر ولمعانه.

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