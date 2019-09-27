إطلالات مخملية لخريف 2019 بألوان النود من وحي لينا أسعد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:37 مساءً - اشتهرت مدونة الموضة العالمية لينا أسعد باطلالاتها المخملية والناعمة، والتي تعدّ أسلوبها الأساسي باعتماد الأزياء، فهي تركز على درجات الألوان النود والدرجات الترابية، كالروز والأبيض والبيج والجملي وغيرها، ونادرًا ما تعتمد الدرجات الفاقعة كالأحمر والأصفر، إلا إن كان بلمسة بسيطة لا تغطي على ألوانها الأساسية الأخرى.



وبما أنّ الخريف قد بدأ يدق أبوابه بالفعل في الكثير من الدول العالمية، كالتي تعيش بها لينا أسعد، فقد بدأنا نشاهدها بالكثير من اطلالات خريف 2019، والتي بالطبع تركز على اللمسة المخملية بألوان النود الناعمة.



لينا أسعد بفستان خريفي برسومات الورود مع بوت الساق

لينا أسعد بفستان خريفي برسومات الورود مع بوت الساق





لفتنا هذا الفستان الخريفي الأنيق والبسيط باللون الأوف وايت، مع رسومات الفروع بالأخضر، ولمسة من اللون النبيذي من لينا أسعد، مع بوت الساق بلونه الجملي الذي جاء متناسقًا مع الفستان الطويل، وشنطتها الأنيقة المترفة من كلوي Chloe.





الكادريغان الصوف الطويل أساسي بخزانتكِ من لينا أسعد

الكادريغان الصوف الطويل أساسي بخزانتكِ من لينا أسعد





هذا الكادريغان الصوف مع لونه الجملي الناعم، سيناسب اطلالالاتكِ المختلفة سواء المخملية أو حتى التي ترغبين فيها باعتماد اللوك المحايد بلون واحد، نسقته لينا أسعد مع قميص أبيض وجينز واسع عالي الخصر، وأكملت اللوك بحذاء الكاحل مفتوح من الأمام باللون الجملي الداكن أيضًا، لاطلالة كاجوال مميزة.



البليزر الخريفي مع الجينز عملي وعصري بتنسيق لينا أسعد

البليزر الخريفي مع الجينز عملي وعصري بتنسيق لينا أسعد





هذا البليزر سوف تحتاجينه في الكثير من اطلالالاتكِ هذا الخريف، سيناسب مشاويركِ السريعة، وسيمنحكِ اطلالة أنيقة دائمًا، يمكن أن تختاريه على طريقة لينا مع الجينز القصير نسبيًّا بلونه الثلجي، وحزام الخصر وطرحة نود بسيطة، لاطلالة شبابية.

قطع أساسية تركز عليها لينا أسعد لاطلالاتها بألوان المخمل

قطع أساسية تركز عليها لينا أسعد لاطلالاتها بألوان المخمل





- الطرح النود، لا تتخلى عنها لينا الأسعد، وتعتمدها دائمًا بأكثر من درجة مختلفة ولكن جميعها يركز على تدرجات البيج والجملي، والتي بالطبع تبدو متناسقة مع الكثير من القطع لديها.



- حقائب اليد باللون الجملي والبيج، والتي تختارها دائمًا من ماركاتها المفضلة مثل غوتشي Gucci ، وكلوي Chloe، وقد لاحظنا أيضًا أنها تفضل تلك التي تكون بيد معدنية ذهبية.



- بوت الساق الفيلفت، يمكن لقطعة مميزة مثل بوت الساق أن يضيف لمسة مترفة لاطلالتكِ المخملية بالكامل، بخاصة وإن اعتمدته بخامات الفيلفت أو الشامواه الناعمة، بدرجات الجملي والبيج والأوف وايت، كالتي تُعتبر أحد أسرار لينا أسعد لاطلالة جذابة.



- اكسسوارات العنق واليد الذهبية، والتي تعتمد عليها لينا أسعد لكي تضفي أجواءً من الحيوية لمظهرها، ودائمًا ما تختارها بسيطة وناعمة، لتناسب ذوقها الرقيق.

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