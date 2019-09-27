كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - هي واحدة من أشهر النجمات على الإطلاق. تتمتع سيلينا غوميز بحضور جميل ولافت بفضل إطلالاتها الأنيقة وشخصيتها المحبوبة. وقد استطاعت اخيرا أن تلفت الأنظار الى خياراتها التي جعلتها تبدو أكثر نضجاً. تميل إلى الأسلوب البسيط والبعيد عن الرتابة في الوقت نفسه، وهي تطبّق هذه المعايير ليس فقط على أزيائها إنما أيضاً على تسريحات شعرها.



في ما يأتي جولة على أجمل تسريحات شعر سيلينا غوميز.



1. تسريحة الشعر المالس



قد تكون هذه التسريحة من أكثر التس

تسريحة الشعر المالس

ريحات التي ناسبت سيلينا. اختارت أن تُبقي شعرها مالساً ومنسدلاً مع خصلة طويلة جانبية، زادت من رقّة ملامحها وجعلت وجهها المستدير أكثر جاذبية.



2. تسريحة الشعر المموّج

تسريحة الشعر المموّج



في هذه الإطلالة زيّنت سيلينا شعرها بالخصلات المموّجة فبدت ملامحها أكثر حيوية وانتعاشاً. ناسبت هذه التسريحة الفنانة الشابة خاصة أنها اعتمدتها على شعر متوسّط الطول وبأسلوب فوضوي جذاب.



3. تسريحة الشعر القصير

تسريحة الشعر القصير



هذه التسريحة هي الأحب الى قلب سيلينا اذ أنها أعربت أكثر من مرة عن إعجابها بالشعر القصير. تمنحها تسريحة الشعر القصير ملامح أنيقة ورصينة، مع الحفاظ على روح الشباب في إطلالاتها.

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4. الضفيرة الجانبية

الضفيرة الجانبية



تسريحة الضفائر ليست مرتبطة بزمان أو مكان، فهي صيحة تلازمك دائماً ويمكن اعتمادها متى شئت. وفي هذه الإطلالة، فضّلت سيلينا أن تكون ضفيرتها المجدّلة جانبية كي تبدو ظاهرة، مع غرّة جانبية غير مشدودة وبعض الخصلات المتطايرة لخلق أسلوب شبابي لافت.



5. ذيل الحصان الجانبي

ذيل الحصان الجانبي



تسريحة ذيل الحصان التي عشقتها النجمات أخيرا حتى بتنَ يعتمدنها على السجادة الحمراء، اختارتها سيلينا خلال حضورها أحد المهرجانات. فأطلت على السجادة الحمراء بتسريحة ذيل حصان جانبي بدت فيها كأميرة من دنيا الأحلام.



6. الكعكة الأنيقة

الكعكة الأنيقة



هي تسريحة عملية وراقية في الوقت نفسه. بإمكانك اعتمادها في عقدة منخفضة أو عالية تتوسط الرأس. في هذه الإطلالة، اختارتها سيلينا منخفضة قليلاً مع بعض الخصلات المتحرّرة من العقد ما جعل التسريحة تبدو أنيقة إنما بلمسة شبابية، وقد ناسبت هذه التسريحة ملامح وجه سيلينا غوميز المستدير.

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