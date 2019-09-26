موضة الأيلاينر الملون لإطلالة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - الكثير من صيحات المكياج الجريئة ظهرت لنا هذا الموسم، كان أبرزها هي موضة الأيلاينر الملون، بدرجات فاقعة وخاطفة للأنظار، لمظهر جذاب وشبابي.



وقد اعتمدت الكثير من النجمات ومدونات الموضة على هذه الصيحة، فإليكِ كيف طبقتها كل واحدة منهن...



دانا الطويرش بالأيلاينر الأزرق المتدرج

دانا الطويرش بالأيلاينر الأزرق المتدرج



اختارت المدونة الكويتية دانا الطويرش هذه الصيحة باعتماد رسمة الأيلاينر المفرغة، والتي تعتمد فقط على الإطار الخارجي للرسمة، وتكون مفرغة من الداخلية، وقد اختارتها بطريقة الاومبريه، على أن يكون اللون الازرق داكنًا من الأطراف، ومتدرجًا إلى اللون الفاتح للجفن من الداخل.



الأيلاينر الأخضر البحري من جسيكا قهواتي

الأيلاينر الأخضر البحري من جسيكا قهواتي



أما جسيكا قهواتي فقد اعتمدت لونًا مميزًا أكثر للعيون الملونة، وهو إحدى الدرجات التي كانت بارزة هذا الصيف، واعتمدته بطريقة بسيطة ورسمة ناعمة، مع رموش كثيفة.



الأيلاينر بأكثر من خط بدرجات مختلفة من سينثيا صامويل

الأيلاينر بأكثر من خط بدرجات مختلفة من سينثيا صامويل



بينما اعتمدت سينثيا صامويل درجات جذابة أكثر، بأن اختارت الرسمة الطبقية للأيلاينر، وقد اختارت درجات الفوسفوري والأصفر والأسود، للمسة لافتة للأنظار بشكل كبير.

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الأيلاينر الأزرق بلمسة لامعة من بريانكا شوبرا

الأيلاينر الأزرق بلمسة لامعة من بريانكا شوبرا



يمكنكِ اعتماد اللمسات اللامعة باطلالتكِ السواريه للأيلاينر على طريقة بريانكا شوبرا، لاطلالة مميزة وناعمة، تبدين فيها مثل الأميرات، كما أنّ هذه الدرجات الفاقعة تبدو أنيقة مع كل ألوان البشرة.

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