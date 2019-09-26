أبرز الإطلالات الجمالية من حفل جوائز أيمي 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي Emmy Awards في دورته الـ71، إطلالات جمالية عديدة اتسمت غالبيتها بالبساطة والنعومة، وتحديداً في ما يتعلق بتسريحات الشعر المكياج، حيث اختارت غالبية النجمات أساليب مكياج هادئة وتسريحات شعر ناعمة لم تحمل أي جديد.

وفي ما يلي، سنعرض لك أبرز أطلالات النجمات في حفل جوائز أيمي 2019.



زيندايا

زيندايا



تبخترت النجمة زيندايا Zendaya، على السجادة الحمراء لحفل جوائز أيمي، كحورية بحر حقيقية، بـ تسريحة الشعر المنسدلة مع التموجات الخفيفة والغرة الجانبية المسحوبة الى ما وراء الأذن، وبمكياج ناعم جداً ارتكز على ظلال العيون الخفيفة، والشفاه الطبيعية اللامعة، والبلاش الذي أضاء وجنتيها.



ماندي مور

ماندي مور



لم تحمل إطلالة النجمة ماندي مور Mandy Moore في Emmy Awards 2019، أي جديد، فهي اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل الذي يصل الى الكتفين، مع الغرة الجانبية. في المقابل، اعتمدت مكياج العيون الهادئ، والشفاه الطبيعية، أما بشرتها فبدت متوهجة ومشرقة، وذلك بفضل البلاش الوردي الذي استخدمته.



Joey King

Joey King



النجمة Joey King التي ظهرت حليقة الرأس في حفل جوائز أيمي 2018، اعتمدت هذه السنة تسريحة الشعر القصير بأسلوب منعش وعصري، بأسلوب الروك آند رول. كذلك، اعتمدت النجمة مكياجاً خفيفاً ارتكز على الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، وأحمر الشفاه الوردي المات.



إميليا كلارك

إميليا كلارك



النجمة إميليا كلارك Emilia Clarke، اعتمدت هي أيضاً إطلالة ناعمة جداً، ارتكزت على تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، مع الغرة النصفية المصقولة والمسحوبة الى الخلف، وعلى مكياج العيون الخفيف، الذي استخدمت فيه الظلال الفاتحة والرموش الكثيفة، وأحمر الشفاه البني الفاتح.

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Padma Lakshmi

Padma Lakshmi



كعادتها، حافظت النجمة Padma Lakshmi على مظهرها الأنيق والعصري خلال مرورها على السجادة الحمراء لحفل جوائز أيمي 2019، حيث اعتمدت مكياج عيون جذاباً ارتكز على ظلال العيون باللون الباستيل الناعم، مع لمسة براقة خفيفة عند مدمع العين، وعلى الشفاه النيود اللامعة. في المقابل، اعتمدت النجمة تسريحة الكعكة المنخفضة الأنيقة مع الغرة النصفية المصقولة.



Eris Baker

Eris Baker



كان إطلالة النجمة Eris Baker من أبرز إطلالات حفل Emmy Awards 2019، حيث اعتمدت مكياجاً براقاً بارزاً، امتد من منطقة طرف العين نزولاً الى تحت العين، وارتكز على لون اللافندر المفعم بالانتعاش والحيوية، فيما اعتمدت مكياج الشفاه الطبيعي. كما استخدمت أكسسوار شعر فضياً غطى كامل الجهة الأمامية من شعرها، وأضفى على مظهرها الكثير من الفخامة.

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