إطلالات مهرجان الجونة وانتقادات لاذعة للنجمات.. آخرهنّ غادة عادل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - منذ اليوم الأول لمهرجان الجونة بدورته الثالثة، كانت اطلالات النجمات محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وكما كان هناك اطلالات أعجبت الجمهور، كانت بالمقابل اطلالات مخيّبة للآمال بشكل كبير، ما عرّضت صاحباتها لانتقادات من قبل الجمهور خلال فعاليات المهرجان.

اطلالات مخيبة للآمال في مهرجان الجونة السينمائي

غادة عادل بفستان أزرق من خامة الساتان

غادة عادل بفستان أزرق من خامة الساتان





من فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي، ظهرت النجمة غادة عادل بفستان ضيق جدًّا باللون الأزرق، جاء من خامة الساتان الخفيفة، والتي أبرزت عيوب القوام وجعلت شكل الجسم يبدو غير متناسق، كما أنّ الفستان جاء مفتوحًا وجريئًا من ناحية الصدر، ما عرّضها لانتقادات لاذعة، بخاصة وأنّ الفستان لم يكن ذا بطانة قوية تخفي هذه المنطقة.





نسرين طافش بفستان أبيض مع حذاء أرضي

نسرين طافش بفستان أبيض مع حذاء أرضي

ظهرت النجمة نسرين طافش بفستان قصير أبيض كشكش بطريقة طبقية، ونسقت معه حزام الخصر باللون البني، مع صندل مفتوح أرضي، لم يبدُ متناسقًا مع السجادة الحمراء، ولم يُبرز رشاقتها، وبدت قصيرة القامة عن طولها الطبيعي.



رانيا يوسف بفستان كاشف براق

رانيا يوسف بفستان كاشف براق





أما النجمة رانيا يوسف، فقد أثارت ضجة كبيرة خلال الافتتاح، باختيارها فستانًا مفتوحًا من ناحية الصدر، ولم يبدُ مناسبًا لشكل جسمها، وبدا الفستان كاشفًا وجريئًا، ما عرّضها للكثير من الانتقادات أيضًا.





إلهام شاهين بفستان برسومات الورود

إلهام شاهين بفستان برسومات الورود





اختارت النجمة إلهام شاهين فستانًا برسومات الورود ملونًا بخامة الشيفون، جاء غير متناسق مع شكل جسمها، وقد علق البعض أنها بدت بوزن زائد بهذا اللوك، بخاصة عندما اختارت سليبر بكعب عالٍ خوص مفتوحًا من الأمام، لتبدو متكلفة أكثر في مظهرها.

اطلالات كلاسيكية أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

هند صبري بفستان أسود كلاسيكي

هند صبري بفستان أسود كلاسيكي





من الاطلالات الكلاسيكية المميزة التي لفتت نظر الجميع، هي اطلالة النجمة التونسية هند صبري خلال عرض فيلمها القصير "نورا تحلم"، باليوم السادس بفعاليات، إذ اختارت فستانًا أسود كلاسيكيًّا منسدل الأكتاف، نسقت معه كلتش فضيًّا لامعًا وصندلًا أسود برباط الكاحل.



ليلى علوي بفستان براق من يوسف الجسمي

ليلى علوي بفستان براق من يوسف الجسمي





بينما اختارت النجمة ليلى علوي فستانًا براقًا من توقيع الكويتي يوسف الجسمي، جاء بتصميم الكاب، مناسبًا لشكل جسمها، ومنسدل الأكتاف ليمنحها لمسة أنثوية، وضيّقًا قليلًا من الخصر، مع مكياج نود برونزي وشعر ذهبي.

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لارا إسكندر بجمبسوت أنيق باللون الأحمر

لارا إسكندر بجمبسوت أنيق باللون الأحمر





كذلك قد ظهرت لارا إسكندر بجمبسوت أنيق وناعم باللون الأحمر، بتصميمه الكلاسيكي من توقيع دار الأزياء اللبنانية Azzi and Osta ، مع كلتش بلوني الأحمر والأسود، ورفعت أحد جانبي شعرها للوراء، مع أقراط أذن ماسية لامعة، لاطلالة مترفة وفخمة.

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