شاهدي أحدث إطلالات الفاشينيستا والإعلامية نهى نبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - نهى نبيل، إعلامية وشاعرة من أصول مصرية، التحقت بالعمل الإعلامي منذ طفولتها؛ حيث عملت كمقدِّمة لبرامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون بدولة الكويت، وكان عمرها لا يتجاوز تسع سنوات، ورُشِّحَتْ للفوز بلقب أفضل مقدِّمة برامج أطفال في مهرجان القاهرة، وهي لم تتجاوزْ عامها السابع عشر، وتُعتبر من أهم الشخصيات في مجال التواصل الاجتماعي، وأكثرها تأثيرًا في الكويت حاليًّا.

شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية المميزة، كشاعرة نبطية في مهرجان خريف صلالة ومهرجان أيام البحرين، وهلا فبراير وصيف دبي، وقدَّمَت العديدَ من البرامج الشبابية والحوارية والمنوَّعة على قنوات الكويت، والرأي، وروتانا، والوطن ودبي، وبعدها اعتزلت العمل الإعلامي للتفرغ لوظيفتها كمهندسة، بعد زواجها من زميلها المهندس الدكتور إبراهيم، وعادت للظهور الإعلامي ككاتبة في مجال الموضة، ولها مدوَّنة خاصة بالموضة وصيحاتها منذ عام 2009، وعادت لتقديم البرامج في عام2016 على قناة الرأي.

الفاشينيستا والإعلامية نهى نبيل



تميزت نهى نبيل بإطلالات عدة منسَّقة، باتّباع أحدث خطوط الموضة كان آخرها فستان أبيض بأكمام طويلة مزيَّن بزهور صفراء، وفستان للمناسبات قصير باللون الزهري، ومُصَمَّم بطبقات وكشكشكة، وآخرأكثر تميُّزًا ارتدتْه في مهرجان البندقية السينمائي، صُمِّمَ باللون الذهبي والبني، بأكمام طويلة وواسعة وبنقوش عدة مميزة.

الفاشينيستا والإعلامية نهى نبيل

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اطلالات كاجوال من نهى نبيل



وعن الاطلالات الكاجوال فقد نَسَّقَت بلوزة بيضاء وبنطالًا من الجينز مع جاكيت أسود بأكمام قصيرة، وقبعة صفراء، وظهرت ببنطال أسود بزهور، وبلوزة سوداء بأكمام منفوخة، وأطلَّت ببلوزة مزينة بزهور ملونة مع البنطال الجينز، وتزيَّنَت ببلوزة وبنطال باللون الأسود مع قميص عصري باللون الأبيض، مزيَّن بخطوط وتصميم فريد من نوعه، وتجمَّلَت ببنطال أسود وتيشيرت أبيض بكتابة وجاكيت أسود منفوخ في اطلالتها بميلان لعرض أزياء فيلا لمجموعة صيف 2020، واختارت في باريس تنورة جلدية سوداء وبلوزة حمراء بعلامة شانيل، كما تألَّقَت ببنطال وبلوزة باللون الأخضر، صُممت بطريقة عملية وأنيقة.

الفاشينيستا والإعلامية نهى نبيل

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