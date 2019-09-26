صيحات حقائب وأحذية ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - مع ظهور صيحات ربيع 2020 على منصات عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو، بدأت تنجلي أمامنا أبرز اتجاهات وصيحات إكسسوارات الموسم القادم من حقائب وأحذية جلدية فاخرة تحمل الدمغة الإيطالية.

حقيبة كبيرة Tote Bag من فندي Fendi



تضع اليوم «الخليج 365» بين يديك أهم تلك الصيحات للحقائب والأحذية؛ لتختاري منها ما يلائمك من تصاميم لربيع وصيف 2020.



صيحات حقائب ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو





حقائب الميني Mini Bags

حقيبة ميني mini bag من تودز Tod's



هي من أبرز ما رأيناه ضمن موضة حقائب الربيع القادم. وقد رصدناها بشكل علاقة مفاتيح أو معلّقة حول الرقبة، أو على الكتف لدى تودز Tod’s، وكذلك رصدناها بتصاميم عصرية متعددة لدى إمبوريو أرماني Emporio Armani.

تفادي اعتماد الحقائب الصغيرة إذا كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ، وذلك لعدم تناسق حجمها مع جسمك.





حقائب كلاتش Clutch Bags

حقيبة كلاتش من تودز Tod's

هي من أساسيات الإطلالة المسائية الراقية، سواء كانت سادة أو مزركشة بالتطريزات، وقد رصدناها أنيقة على منصة تودز Tod’s، وفرساتشي Versace.

نسقيها مع أساور وخواتم وقلادات فاخرة مرصعة بالأحجار الكريمة؛ لإطلالة تشبه النجمات على السجادة الحمراء.

الحقائب الكبيرة Tote Bags

حقيبة كبيرة Tote bag من فرساتشي Versace



يكثر استعمال الحقيبة كبيرة الحجم خلال أوقات النهار، وعادةً ما تكون ملوّنة. رأيناها ضمن مجموعات ربيع 2020 على منصات فرساتشي Versace، وفندي Fendi باللون الأخضر العصري.

واكبي صيحات الموضة من خلال تنسيق الحقيبة الكبيرة مع الكثير من الأساور متعددة التصاميم.. ولا تنسي أن ساعة الجلد هي الأجمل معها أثناء النهار.

Advertisements



صيحات أحذية ربيع 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو



أما بالنسبة لموضة أحذية ربيع 2020، فجاء أبرزها:



الأحذية بالكعب العريض

حذاء بالطبعات وكعب عريض من فندي Fendi



عادت هذه الصيحة على منصات عروض ربيع 2020، بعد أن تميزت بها سبعينيات القرن الماضي. وقد رصدناها على الصنادل والأحذية المغلقة بشكل لوفر، لدى دار برادا Prada. كما جاءت مطبعة بالورود وحيوية لدى فندي Fendi.

تجنبي الكعب العريض إذا كانت ساقاكِ غير نحيفتين، ولا تنتعلي حذاء بكعب منخفص عريض؛ لأن هذا سيجعلك تبدين سمينة.





الأحذية المطبعة

الأحذية المطبعة لدى موسكينو Moschino



مواكبةً موضة الأزياء المطبعة، ظهرت على المنصات لربيع 2020 الأحذية ذات الطبعات متعددة الأشكال والألوان. وقد رصدناها بقوة لدى موسكينو Moschino بألوان حيوية مرحة، وكذلك لدى إترو Etro من خلال هذا الصندل المميز.

حاولي أن تنسقي الأحذية المطبعة مع إطلالة بأزياء ذات طبعة مشابهة لأسلوب عصري.





• أحذية الغلادييتر

حذاء غلادييتر من إترو Etro



تعود موضة أحذية الغلادييتر مع كل ربيع وصيف، مضفيةً على الإطلالة نوعاً من الأناقة البسيطة والمفعمة بالأنوثة.

رصدناها على منصة إترو Etro، منسَّقة مع الفساتين وحتى الأطقم suit، إلا أنها ظهرت بكعب صغير على منصى فرساتشي Versace.

اعتمدي أحذية الغلادييتر، إذا كنتِ من عاشقات الإطلالة البوهيمية مع فستان منسدل جميل.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>