الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.. فساتين جريئة وجدل على السوشيال ميديا

ارتدى عدد من الممثلات فساتين جريئة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هاشتاج "مولد سيدي العريان الجونة"، والذي حمل تهكما على الملابس التي اختارتها الفنانات أثناء فعاليات المهرجان.

تتصدر رانيا يوسف قائمة الفنانات الذين ارتدوا فساتين جرئية أثناء فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت الفنانة فستان زيتي اللون، طويل، به فتحة "هوليوود" كشفت عن ساقها، كما ظهرت "بدون حمالة صدر".

غادة عادل

وتتبعها في القائمة الفنانة غادة عادل، حيث ارتدت فستانًا من الستان، متوسط الطول، ضيق، "أوف شولدر"، كما تخلت الفنانة عن حمالة الصدر.

علا رشدي

ارتدت الفنانة علا رشدي أيضًا فستانًا عاريًا في افتتاحية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

حيث أطلت رشدي بفستان أحمر اللون، من التل والستان، بلا أكتاف ومفتوح من جهة الصدر، وبه فتحة "هوليوود" التي كشفت عن ساقها.

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نيكول سابا

أطلت الفنانة نيكول سابا بفستانًا فضيًا لامعًا، تميَّز بكثرة فتحاته، حيث كان به فتحة من جهة الصدر، مع فتحة "هوليوود" الشهيرة التي كشفت عن ساقها.

هدى المفتي

ارتدت أيضًا الفنانة المصرية الشابة هدى المفتي، فستانًا تميَّز بكثرة فتحاته.

حيث ظهرت بفستان متعدد الألوان يغلب عليه اللون الأبيض، به فتحة "هوليوود" من الأمام كشفت عن ساقيها، مع فتحة من البطن، كما كان بدون أكتاف.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.