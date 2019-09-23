صور.. تعرفي على أنواع حمالات الصدر ومناسبات ارتدائها

تقول دراسة حديثة، إن 64 ٪ من النساء يرتدين حمالة الصدر الخطأ، ومن المفارقات أن 24٪ يعرفون حقيقة أنهم يرتدون الحجم الخاطئ، لذا لا عجب أن تعود الفتاة لمنزلها وترغب بشدة في خلعها بسبب الألم الذي تسببه لها.

ولكن بمعرفة أنواع وأحجام حمالات الصدر المناسبة ينتهي هذا القلق، لا سيما أن الاختيار السليم يؤثر إيجابا على الصحة، لأن ضيق حمالة الصدر يمكن أن يسبب مشاكل جمة.

ويستعرض التقرير التالي أنواع حمالات الصدر المختلفة، ومناسبات ارتدائها، وما يلائم الكاجوال، والسواريه وحتى فساتين الزفاف، بحسب موقع "ستايل كريز"، المتخصص في شؤون المرأة، ونصائح الجمال.

حمالات الصدر للتي شيرتات T-Shirt Bra

رغم أنها تشبهها إلا أنها تختلف عن حمالات الصدر المبطنة. وتأتي المخصصة للتي شيرتات مع "حماية إضافية"، وأحيانا مع underwire، ولكنه ليس بالضرورة مبطنا.

تضيف تلك صلابة، وتمنح مظهرًا مصغرًا، إنها الطبقة السفلية، التي توفر تغطية كاملة، والفكرة كلها هي أنها تجعلك بعيدًا عن الخوف من الصدر المزدوج أو المنبثق.

حمالات الصدر الرياضية

اختيار حمالة صدر رياضية ليس صعبا، هي تعتمد أولا وأخيرا على الراحة، فهي يمكن أن تجعل تمرينك مريحًا أو غير مريح، لذلك نحن بحاجة إلى الاهتمام بالأساسيات وهي الأشرطة (الحمالات)، والأكواب (الكابس).

يجب أن تكون دافئة ومضمونة في كل الاتجاهات. كما يجب ألا يخنق ثدييك أو يؤدي إلى الانبثاق. ويجب أن تكون الأشرطة الأمامية أقل بسطا قدر الإمكان لتحكم أفضل في الحركة.

وأخيرًا، يجب التأكد من أنه لا يوجد أي انسكاب للثديين، واختاري حمالة صدر استنادًا إلى النشاط، حيث يختلف المشي لمسافات طويلة عن التمرينات الصارمة مثل الجري والزومبا وغيرها.

حمالات الصدر الدافعة Push up bra

يعتمد ذلك على آلية بسيطة لإضافة الرفع والحجم إلى الثديين بحيث تكون متناظرة وأقرب وأكمل.

وهناك أسطورة مغلوطة بأن حمالة الصدر التي تعمل بالضغط push up هي للنساء اللائي لديهن خط نصفي أصغر أو أولئك الذين لا تلتصق أثدائهن بالأعلى عند الصدر، وأن النساء اللائي لديهن ثدي أكبر لا يمكنهن ارتداء حمالات دفع، ولكن هذا خاطئ لأنها تتوفر في كل حجم تبدأ من A إلى E، وتأتي في تصاميم لا تعد ولا تحصى. وتلائم كل الأحجام.

حمالة الصدر المبطنة

تعتبر حمالة الصدر المبطنة المنقذ لأسباب كثيرة، إنها تعطي نظرة أكمل للنساء ذوات الثدي الأصغر، وفي فصل الشتاء، تمنحك تغطية كاملة للمنطقة الوسطة، ونظرة أكمل.

ومع ذلك، فإن بعض النساء لا يفضلن ذلك لأنه يمكن أن يجعل الثدي في بعض الأحيان يبدو ضعف حجمه. قد يكون السبب خطأ أثناء اختيار الحجم أو التصميم.

حمالة الصدر بدون أشرطة (حمالات)

تحتاجين إلى شرائها بمقاس أصغر نمرة، ويجب أن يكون اللباس الخاص بك أكثر مرونة قليلاً بالقرب من الصدر وأكثر إحكاما بالقرب من الخصر، ويلائم الفساتين دون حمالات، أو أكتاف.

حمالات الصدر المربوطة

كما يوحي اسم حمالات الصدر هذه إلى أنها تسير على ما يرام مع البروتال، والباك لس، والفساتين بدون حمالة أو تي شيرت racerback. تمنحك كذلك خيارًا من السوار الشفاف أو الظهر المتقاطع أو الربط من الرقبة.

حمالة الصدر اللاصقة Stick On Bra

عندما تذهبين للتسوق وتري بعض الفساتين، فإن السؤال الأول الذي يحدث لك هو ما حمالة الصدر التي تحتاجين إلى ارتدائها. وأحيانا لا تحتاجين إلى إظهار حمالة الصدر من كل الجهات، حينها تصبح حمالة الصدر اللاصقة هي المناسبة لك، حمالات السيليكون هذه عبارة عن كابس لاصقة لجسمك. إنها توفر تغطية لمنطقة المنتصف كافية، لكنها ليست مثل حمالات الصدر العادية.

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حمالات الصدر الداخلية

تعتبر تلك واحدة من أنواع التدليل الذاتي، فهي إما مصنوعة من الدانتيل، أو الستان، أو مواد لا توفر تغطية مناسبة لمنطقة منتصف الثدي، فضلا عن أنها لا تحمل الثديين بشكل سليم، ولا تمنع التحرك والاهتزازات، وتكون في معظمها شفافة، لذا فهي ملائمة للمنزل واللانجري وليست للخروج، أو الارتداء اليومي.

حمالة الصدر الطولية

تمامًا كما هو موضح في الاسم، تمتد صدرية الخيوط الطويلة حتى أعلى قليلاً من منتصف بطنك أو فوقها حسب العلامة التجارية.

عادة ما تكون هذه الحمالات دافئة وسليمة من البداية وحتى النهاية، ما يجعلها مناسبة لعناق الجسم، مشد، فساتين سهرة، إلخ.

عادة ما تكون الأشرطة سميكة وتوفر دعماً لأي مقاسات للثدي.

حمالات الصدر بالأسلاك السفلية

صممت خصيصا لمنع بروز أي انتفاخات من الجوانب، وهي تدعم الصدر بشكل مثالي، وتعطيه شكلا سليما، وتلائم كل الأحجام، ومنها المبطن وغير المبطن، وهي مصنوعة وحولها أسلاك من المعدن أو البلاستيك.

حمالات الصدر للزفاف

أول ما يتبادر إلى ذهنك دائما عند التفكير في حفل الزفاف الخاص بك هو فستان الزفاف. لكن يجب التفكير كذلك في حمالات لصدر المناسبة لذلك اليوم، وتحتاجين إلى التأكد من أنها مريحة، وتناسب ملابس الزفاف الخاصة بك ولا تتحول إلى ثقل.

الدانتيل والساتان أفضل لأنهما سلسان وخفيفان ومريحان. ولكن يجب تجربتها للتأكد من أن كل شيئ على ما يرام.

حمالات الصدر الداعمة

تمنحك هذه الحمالات التغطية القصوى. لأنها تأتي في جميع الأنماط والأقمشة والتصاميم، ولكن الثابت هنا هو الدعم الكامل الذي توفره لك هذه الملابس. مثالية للنساء اللواتي لديهن ثدي كبير أو ترهل. وتقرب الشكل مع الحفاظ عليها أيضا ثابتة.

حمالات الصدر للرضاعة

الكثير من الأشياء تتغير عندما تكونين حاملا، خاصة ثدييك. أول علامة على الحمل هي التهاب الثدي. أنها تتوسع لتستعد للرضاعة.

ومن الأهمية بمكان بالنسبة للمرأة أن تستثمر في ملابس الأمومة الجيدة - من الداخل والخارج. حمالات الصدر على نحو سلس، وتوفير التغطية الكاملة والحفاظ على الثديين بشكل سليم، كما يجب أن تفتح من الأمام لتسهيل الرضاعة.

حمالات الصدر الشفافة

تسمى حمالات الصدر التي تأتي في شريط خلفي شفاف أو حزام كتف بشكل أساسي برأس شفاف. نحتاج إليها مع الفساتين ذات الرقبة العميقة أوبلا أكمام.

النوع الآخر من حمالات الصدر الشفافة هو تلك المصنوعة من أقمشة شفافة واهية مثل الساتان والدانتيل، وهي غير مبطنة أو سلكية. هذه تسير على ما يرام مع الفساتين الملونة الخفيفة.

حمالة الصدر للفساتين المفتوحة

هناك نوع مختلف من حمالة الصدر لكل فستان. حمالات الصدر تلك تتلائم مع القطع العميقة، وفتحة V وخطوط العنق V العميقة، ولهذا السبب تحتاج إلى أحد هذه الحمالات، وهو أمر لا بد منه في خزانة الملابس الداخلية لكل فتاة. في كثير من الأحيان، هذه أيضا بمثابة رفع حمالات الصدر وتقديم دعم إضافي.