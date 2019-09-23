السعودية تنفي بيان منسوب لوزارة الداخلية حول منع ملاحقة غير المحجبات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول صدور أوامر من القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، بحرية ارتداء الحجاب، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الـ88 لليوم الوطني في السعودية، وحرصًا منهم على إعطاء حرية أكبر للمرأة.

وتضمن البيان المقدم إلى وزير الداخلية، بحرص القيادة في المملكة على دور أكثر فعالية لـ المرأة السعودية في المجتمع وانطلاقا من مبدأ الشراكة لكل أطياف الشعب في بناء الوطن وتقرر ما يلي:

- يمنع منعًا باتًا ملاحقة المواطنات والوافدات بسبب عدم ارتداء الحجاب، اعتبارًا من اليوم 23 سبتمبر، والمصادف لليوم الوطني.

- يجب الإبلاغ عن أي مخالفة صادرة من عناصر الشرطة لهذا التعميم وذلك لتنفيذ العقوبات النظامية بحقهم.

- الشرطة مسؤولة عن ملاحقة وإلقاء القبض على كل من أساء للمواطنات والوافدات وخلق أجواء آمنه لهن.

Advertisements

سعوديات دون عباءه.. هاشتاج يتصدر تويتر

وجاء ذلك بعدما سادت حالة من التباين في الشارع السعودي بشأن سير بعض الفتيات في المملكة دون عباءة، بين من يرى الأمر حرية شخصية، وآخر يرى أن قدسية الأماكن والالتزام بالشرع يستوجبان ارتداء الحجاب، مما جعلهن يدشنون هاشتاجًا عبر حساباتهن على موقع التدوينات القصيرة تويتر، باسم "سعوديات دون عباءة".

فيما كشفت صحيفة "المرصد" الإلكترونية السعودية حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن منع ملاحقة المواطنات والوافدات غير المحجبات في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالداخلية السعودية قوله إن هذا التعميم لا أساس له من الصحة، وهو ما يتضح من اللغة المكتوب بها.

وقال المصدر إن المصطلحات التي استخدمت في التعميم المنسوب لا يتم استخدامها في التعاميم والمراسلات الرسمية الصادرة عن الوزارة.