رانيا يوسف ليست الأولى فنانات "الإيمي" يرتدين فساتين مفتوحة.. و"ستايلست": متنفعش المصريين

رٌبما أعادت إطلالات نجمات حفل توزيع جوائز الإيمي، لهذا العام، إلى أذهاننا، إطلالة الفنانة رانيا يوسف الأخيرة بحفل افتتاح مهرجان الجونة.

ظهرت نجمات كثر اليوم بنفس الإطلالة، وعلى رأسهن إميليا كلارك، جوليا لويس، وماندي مور، بفساتين دون حمالات صدر، مثلما ظهرت الأخيرة، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والتي خطفت الأنظار بفستان مكشوف زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة، كما جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة.

كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

فستان رانيا أثار العديد من التساؤلات حول تلك "الموضة"، وهل هي أمر مُتعارف عليه، أم إنه أمر مُبتدع لهذا العام؟

فعلى الرغم من إثارة "يوسف" الجدل بتلك الإطلالة، إلا إنها لم تكن الأولى التي تظهر بهذا المظهر، فقد سبقها العديد في أعوام سابقة.

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أليكس بورستين

في العام الماضي، من حفل توزيع جوائز الإيمي أيضًا، فازت الممثلة أليكس بورستين بالجائزة، عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel.

وعند توجه بورستين، البالغة من العمر 48 عامًا، نحو المسرح لتسلم الجائزة، أعربت عن سعادتها بالفوز بطريقة كوميدية، إذ خلعت الجزء العلوي الإضافي من فستانها، وعلّقت قائلة: "جئت بلا حمالة صدر"، وهو ما استقبله الحضور بضحكات متعالية.

داكوتا جونسون

ومنذ أكثر من عام، ظهرت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان فينسيا السينمائي في دورته الـ75، بفستان أبيض مطرز بتوقيع دار الأزياء الفرنسية "ديور".

وظهرت دون حمالات صدر، حتى أنها تعرضت لموقف محرج خلال المؤتمر، إذ سقط الجزء العلوي من فستانها كاشفا عن صدرها.

ستايلست: "الموضوع موضة لكن مايمشيش مع كل المصريين"

من جانبها، قالت شيماء الحسيني، خبيرة الأزياء، إن ارتداء فساتين السهرة دون حمالة صدر، موضة ليست بالجديدة لكنها مستمرة، خاصة بين الأجنبيات.

وأكدت أن "المصريات أجسامهن مش (موديل) فلازم يلبسوا حمالات صدر، عشان يظهروا بشكل مميز، أو على الأقل يكون حجم صدورهن مثالي مع الجسم المثالي، ميكونوش عاملين عمليات مكبرة حجم الثدي، عشان ميكونش شكلها مُلفت".

وتابعت: "لازم وقتها تختار حمالة صدر مناسبة لحجمها ولشكل الفستان، ولو حجم الثدي كبير إلى حدًا ما، واتبعت الموضة دي لازم على الأقل الفستان يكون مداري (حلمة الثدي)".

وعن ظهور أغلب نجمات حفل توزيع جوائز الإيمي، بفساتين دون حمالة صدر، أكدت: "الأمر مُتاح للأجانب، لأن أجسامهن مظبوطة، وأحجام ثديهن لا تتعدى مقاسات الـ 36 أو 38، وده بيسمحلهن يلبسوا فساتين من غير حمالات صدر، وبيكون شكلهم مناسب ومش مُلفت، خصوصًا إنهن مش بيخضعن لعمليات التكبير".