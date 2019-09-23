تسريحات شعر للبنات في المدرسة... سهلة وأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تحتاج الفتاة خلال اليوم الدراسي الى اعتماد تسريحات شعر أنيقة ومريحة ولا تستغرق الكثير من الوقت في الصباح. لذلك، سنقدم لك في ما يلي، مجموعة تسريحات شعر للبنات في المدرسة، يمكنك تنفيذها خلال خمس دقائق فقط، فاختاري منها ما يعجبك.



تسريحة الكعكة المرفوعة في منتصف الرأس

إنها تسريحة مثالية لبنات المدرسة، فمن جهة يمكن تنفيذها بدقائق في المنزل من دون أي جهد أو تضييع للوقت، ومن جهة أخرى تمنح الفتاة مظهراً أنيقاً وراقياً. يكفي أن تصنعي من الخصلات الأمامية فقط من الشعر كعكة صغيرة في منتصف الرأس، وتتركي باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين.

تسريحة الكعكة المرفوعة في منتصف الرأس



تسريحة الضفيرة الفرنسية المزدوجة

إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً وترغبين في تسريحة مريحة جداً وسهلة وبسيطة في الوقت نفسه، ننصحك باعتماد تسريحة الضفيرة الفرنسية المزدوجة. أقسمي شعرك الى نصفين متساويين، واربطي القسم الأول لكي لا يختلط قسمي الشعر مع بعضهما، من ثم امسكي بخصلة صغيرة من الجزء الأمامي لشعرك واقسميها إلى ثلاثة أجزاء مثل طريقة عمل الضفيرة التقليدية. وأنت تجذبين شعرك إلى الخلف، قومي بوضع الخصلة اليسرى تحت الخصلة التي في المنتصف، وبعد ذلك ضعي الخصلة اليمنى أسفل الخصلة الوسطى، وكرري نفس الخطوات، الى أن تصلي الى أطراف شعرك.

تسريحة الضفيرة الفرنسية المزدوجة



تسريحة البيكسي المزينة بالبندانة

إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً جداً، بإمكانك الحصول على أجمل تسريحة للمدرسة، بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال اعتماد تسريحة البيكسي المزينة بالبندانة، التي تضيف لمسة فنية الى أي تسريحة شعر تعتمدينها. سرحي الغرة الى الأمام، واستخدمي البوندانا عند أول الرأس، بحيث تبقى الغرة من أمام، وسرحي باقي الشعر نحو الخلف.

تسريحة البيكسي المزينة بالبندانة



ضفيرة ذيل الحصان

تعد ضفيرة ذيل الحصان إحدى أنسب وأجمل تسريحات الشعر لبنات المدرسة، كونها تسريحة أنيقة جداً ويمكن تنفيذها في غضون ثوان. في البداية، قوي بتسريح شعرك جيداً للتخلص من تشابك الخصلات، من ثم اربطي شعرك بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، واصنعي منه ضفيرة واحدة منسدلة على الظهر.

ضفيرة ذيل الحصان



تسريحة الكعكة العالية

تعد تسريحة الكعكة العالية أحد أفضل الخيارات بالنسبة الى بنات المدرسة، فهي تسريحة مريحة وأنيقة، ويمكن تنفيذها خلال خمس دقائق فقط. قومي أولاً بوضع القليل من الماء على الغرة الأمامية، من ثم طبقي ملمع الشعر لتثبيت التسريحة واصنعي من شعرك ذيل حصان مرتفعاً. اقسمي ذيل الحصان الى قسمين ولفيهما باتجاه معاكس وثبتيهما حول ربطة الشعر من خلال الدبابيس العادية.

تسريحة الكعكة العالية

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