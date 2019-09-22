رانيا يوسف: "بلبس المناسب لطبيعة جسمي.. والناس مركزة معايا بشكل مبُالغ فيه"

نفت الفنانة رانيا يوسف، ما تردد مؤخرا بشأن تعمدها الدائم للفت الانتباه من خلال ملابسها، قائلة: "لم أتعمّد ذلك الأمر على الإطلاق، أنا لا ألتفت إلى مثل هذه الأحاديث، لأن الملابس التي أرتديها تكون عن اقتناع تام، ولم أندم على أي فستان ظهرت به من قبل، مهما كان الهجوم عليه".

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وأضافت لـ"الوطن": "نحن فنانون ونرتدي ملابس معاصرة ومواكبة للفنانين العالميين"، وفي كل مرة أرتدي فستانا مناسبا لي ولطبيعة جسمي، ولا أهتم بالهجوم الذي أتعرّض له من قِبل البعض.

وقالت: "الناس مركزة معايا بطريقة مبُالغ فيها"، وهذا يُشير إلى حجم تأثيري في كل مرة أظهر فيها.