من البطانة لفستان الجونة.. فساتين رانيا يوسف "على ذوق بناتها"

عادت الفنانة رانيا يوسف، إلى إثارة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام من جديد، عقب حفل افتتاح الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة.

وجاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة، كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

لتعود الفنانة صاحبة أزمة "فستان البطانة" لتصدر محركات البحث من جديد بسبب إطلالاتها الجريئة بالمهرجانات، كما يصفها البعض.

الأمر التي ربما أعتادت "يوسف" على تبريره فيما بعد، لتٌلقى بالكره في مرمى بناتها، بكل مرة، للخروج من مأزق للانتقادات.

وعلقت الفنانة مؤخرًا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فستان حفل افتتاح الجونة، قائلة: "أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. مركزين معايا زيادة ومعرفش السبب".

وأضافت "رانيا" لمراسلة على إحدى القنوات العربية: "كنت لابسة فستان شيك ولطيف وجذاب وكلاسيك، أنا ميتة على نفسي من الضحك، وبناتي كمان لما بيشوفوا الكلام ده بيضحكوا، والفستان اللي لبسته هما اللي مختارينه".

في إشارة واضحة منها، بأن بناتها هن من قمن باختيار الفستان المثير، التي ظهرت به في افتتاح الجونة، مثلما اختارن فستان ختام مهرجان القاهرة من قبل.

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بناتي اختاروا فستان "البطانة"

وفي واقعة فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته السابقة، والذي عُرف إعلاميًا بفستان "البطانة" حيث ظهرت الفنانة بفستان أسود شفاف أشبه بالمايوه، كشف عن أجزاء عِدة من جسدها.

أكدت رانيا، حينها، وعقب تعرضها للعديد من الانتقادات، وصلت حد النيابات، إنها تفاجئت "برفع بطانة الفستان" مما جعلها تبدو بهذا المنظر في النهاية، وإنها لم تقصد إثارة الجدل.

وأوضحت خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، حينها: "بناتي مصدقوش اللي حصل، خصوصًا إن هما اللي اختاروا معايا الفستان، ولم يكن بهذا الشكل".

انطلاق فعاليات مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.