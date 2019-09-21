رانيا يوسف عن "فستان الجونة": بناتي اللي اختاروه.. الناس مركزة معايا ليه؟

علقت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي، والذي وصفه بالبعض بالجريء.

وقالت رانيا يوسف لمراسلة برنامج "فوشيا" المذاع على إحدى القنوات العربية، "أنا معرفش ليه الناس اتكلمت على فستاني على السوشيال ميديا.. الناس مركزة معايا زيادة وأنا معرفش السبب، بس ده شيء كويس، وده معناه إني موجودة ومحسوسة وده شيء لطيف".

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وأضافت: "مكنتش لابسة فستان يستدعي الكلام ده كله.. بس كنت لابسة فستان شيك ولطيف وجذاب وكلاسيك، أنا من إمبارح للنهاردة ميتة على نفسي من الضحك، وبناتي كمان لما بيشوفوا الكلام ده بيضحكو، والفستان اللي لبسته هما اللي مختارينه".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.