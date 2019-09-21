على غير العادة.. شاهد رانيا يوسف تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

حرصت بعض نجمات الفن على الظهور بإطلالات جريئة على الريد كاربت بمهرجان الجونة في دورته الـ3، ومن أبرزهن الفنانة رانيا يوسف التي ارتدت فستان من توقيع إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi.

واتسم فستانها الأسود بالأكمام القصيرة المنسدلة، و بالتطريزات اللامعة والنقشات البراقة، التي جمعت بين الألوان المتداخلة، ووصفه بعض متابعيها بالأنيق.

وزينت "رانيا" إطلالتها بمجوهرات من Sarana Diamond Jewelry، فيما اعتمدت على تسريحة شعر منسدلة من لمسات محمد الصغير، واعتمدت مكياج برونزي من خبير التجميل رشاد.

واختلفت إطلالتها في اليوم الثاني بشكل كبير عن إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، إذ ارتدت فستان one shoulder مكشوف الصدر ذا فتحة ساق، حمل توقيع دار الأزياء العالمية Havin.