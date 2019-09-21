عبايات وقفاطين باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 02:28 مساءً - تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بمناسبة غالية ومهمة، وهي اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر القادم، وبهذا اليوم المهم يمكنكِ الاهتمام باطلالتكِ، والمشاركة بهذا الاحتفال بعبايات أنيقة وقفاطين مترفة مميزة باللون الأخضر، والذي يُعتبر رمزًا مميزًا لهذا اليوم.



وقد استوحينا الكثير من اطلالات مدونات الموضة بعبايات وقفاطين باللون الأخضر، لتتألقي بها بهذا اليوم المهم.



قفطان فخم برسومات الورود من لولو العسلاوي

قفطان فخم برسومات الورود من لولو العسلاوي





للصبايا اللاتي يبحثن عن قفاطين فخمة وواسعة تناسب شكل أجسامهن، يمكنكِ اختيار هذا الموديل المترف من لولو العسلاوي، من خامة الساتان الحادة اللامعة، مطرز بالورود، مع تصميم بأكمام واسعة، وضيق قليلًا من الخصر لاطلالة رشيقة، كما يتميز بتصميمه المبهج الذي يلائم الاحتفال باليوم الوطني.

موديل عبايه بأكمام مكشكشة خضراء على طريقة خولة المراغي

موديل عبايه بأكمام مكشكشة خضراء على طريقة خولة المراغي





بلمسة ناعمة وبسيطة للشابات، يمكنكِ الاحتفال باليوم الوطني في السعودية على طريقة خولة المراغي، بهذا الموديل للعبايه مع الأكمام المكشكشة، مع تطريزات الورود البيضاء على منطقة الصدر، من الممكن أن تنسقي معها حجابًا باللون الاخضر، وصندلًا مفتوحًا باللون الأخضر.





عبايه مطرزة باللؤلؤ من الفاشينيستا جوري

عبايه مطرزة باللؤلؤ من الفاشينيستا جوري





الاحتفال باليوم الوطني السعودي مع الصديقات بالمنزل، سيحتاج لأن ترتدي عبايه استقبال مميزة باللون الأخضر، كالعبايه الساتان الحريري مع تطريزات اللؤلؤ من الأمام، والأكمام، للمسة أنيقة ومخملية.





قفطان أخضر شيفون من أميرة محمد

قفطان أخضر شيفون من أميرة محمد



هذا الموديل الجذاب من من التصميمات الراقية التي تناسب حدثًا مهمًّا كالاحتفال باليوم الوطني، مع التطريزات الذهبية لحزام الخصر، والأكتاف، ونسقت معه أساور ذهبية بدت أنيقة مع اللوك ككل.

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