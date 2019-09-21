"شبه البطريق".. انتقادات لفساتين رانيا يوسف في مهرجان الجونة

أصبحت الفنانة رانيا يوسف، محط أنظار كثير من المتابعين والجماهير، بعد ظهورها بفستان جريء في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لذلك يحرص البعض على متابعة إطلالتها واختيارها للفساتين.

ومع افتتاح مهرجان الجونة، في دورته الثالثة، بدأت الاهتمام من جديد بملابس الفنانة رانيا يوسف، ولكن يبدو أنها لم تكن موفقة في رأي الجمهور، سواء في اختيارها لفتسان حفل الافتتاح، أو في أول أيام من فعاليات المهرجان، والذي شاركت صوره أمس مع جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام".

ارتدت رانيا في أول أيام المهرجان فستان "ميتاليك"، من اللون الزيتي اللامع، مفتوح من منطقة الصدر، وحتى فوق الركبتين، ولكن الفتسان المميز الذي وصفته رانيا قبلها بساعات بالمفاجأة، حظي بردود فعل سلبية من جمهورها، بعدما شاركت صوره على "إنستجرام".

وكان من بين التعليقات التي تلقتها رانيا يوسف مستنكرة الفستان، "ايه اللي انتي لابساه ده؟"، و"انتي مقتنعة؟ لا مكياج ولا فستان"، فيما قال آخر، "طيب بطلي فساتين مفتوحة كدة".

وفي أول أيام مهرجان الجونة شاركت رانيا يوسف جمهورها بصور لإطلالة أخرى، ارتدت فيها فستانا من اللون الأسود قصير، مزين بالألوان الهادئة من الأصفر، والأزرق، والبيج، من دار أزياء إليزابيتا فرانتشي.

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تعرض هذا الفستان كذلك للتعليقات السلبية من قبل الجمهور، والتي كان من بينها، "إيه الفستان اللي شبه البطريق ده"، و"الفستان محتشم غريبة أوي"، و"هو الفستان ده مش حلو، بس أحلى من الأولاني".