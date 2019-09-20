بعد إثارتها للجدل في الجونة.. رانيا يوسف لـ "الوطن": "فستاني شيك.. والتعليقات ضحكتني"

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها بردود الأفعال حول إطلالتها "الجريئة"، مساء أمس، خلال حضورها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "يوسف"، في تصريحات لـ"الوطن"، "قريت تعليقات كتير على فستاني من امبارح لحد دلوقتي، وكلها دمهم خفيف"، مضيفة أنها اختارت تلك الإطلالة بالتحديد، لأنها بسيطة وجذابة و"شيك"، كما أن لون "اللوك" مميز ومختلف، على حد وصفها.

واكتفت الفنانة بـ"الضحك"، عند سؤالها عن تخوفهما من تقديم المحامي سمير صبري بلاغا ضدها، مثلما حدث العام الماضي، عند ظهورها بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، ما أدى لإظهار منطقة حساسة بجسدها، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، المنعقد في 2018، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن موقفه.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من حضور حفل ختام المهرجان، لارتباطها بتصوير مسلسل "الآنسة فرح"، ما اضطرها لمغادرة مدينة الجونة اليوم.

تفاصيل فستان رانيا يوسف في حفل الافتتاح

أطلت رانيا يوسف بفستان أخضر اللون، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، وبدون حمالة ظهر، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء اللبنانية "هاڤن"، إلى جانب "تسريحة شعر" بأنامل خبير التجميل محمد الصغير.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: "هو يا مفيش بطانة، يا فستان مكشوف من فوق"، و"اللبس أوفر أوي ومش لايق عليكي"، و"أنتي حلوة في كل الأحوال"، و"نفسي أشوفك لابس فستان مقفول"، و"بحب إنك حرة وبتلبسي اللي أنتي عايزاه، ومش فارق معاكي كلام الناس".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.