مكياج عيون باللون الأخضر في العيد الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - مكياج باللون الأخضر من وحي ألوان العلم السعودي، بأسلوب مميز وجذاب اخترناه لك لتتألقي به في مناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف في 23 سبتمتبر. فلا تتردي في اضافة اللمسات السحرية على عينيك من خلال تحديدها بظلال عيون باللون الأخضر وتدرجاته ولا تنسي اعتماد الآيلاينر الأسود الخليجي لتتألقي برسمة عيون جذابة وملفتة في هذه المناسبة وتعبري عن حبك لوطنك على طريقتك الخاصة. تابعي الصور، واختاري مكياج العينين الأخضر، من وحي العيد الوطني السعودي.





مكياج عيون من وحي مناسبة اليوم الوطني السعودي بالصور





مكياج عيون سموكي أخضر في العيد الوطني السعودي

مكياج عيون اخضر مع احمر شفاه نيود لاطلالة ساحرة في اليوم الوطني السعودي

حددي عينيك من خلال رسم خط أسود رفيع بمحاذاة الرموش بواسطة قلم الكحل الأسود. ثم، ارسمي خطاً بواسطة قلم الكحل نفسه عند طية العين بدءًا من الزاوية الداخلية للعين حتى نهاية الزاوية الخارجية. وزيدي سماكته كلما اتجهت نحو الخارج. بعدها ابدئي بوصله مع الخط الذي رسمته في الخطوة السابقة.

اختاري من اللون الأخضر لظلال العيون، وطبقيها على المنطقة الخالية على الجفن العلوي المتحرك. اختاري اللون البيج لتطبيقه أسفل حاجبيك وبين رسمة الكحل الأسود. ثم، حددي الجفن السفلي من الخارج بواسطة قلم الكحل الأسفل عبر رسم خط رفيع، مع المراعاة عدم جعله سميكًا. بعدها، حددي الجفن من الداخل بواسطة الكحل الأبيض أو الملون الذي يجعل عينيك تبدو أكثر اتساعًا. وأخيرًا لا تنسي أن تطبقي الماسكرا لاضفاء الكثافة والطول الى رموشك.



مكياج عيون أخضر وذهبي للسهرات في العيد الوطني السعودي

مكياج للمناسبات في العيد الوطني السعودي



لإطلالة مسائية في اليوم الوطني السعودي، يمكنك تطبيق مكياج عيون باللوني الأخضر والذهبي، وذلك من خلال تطبيق ظلال عيون باللون الأخضر سواء كان داكناً أم فاتحاً على كامل الجفن العلوي. ثم، حددي جوف العين بظلال العيون الذهبي البراق. ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكنك تطبيق ظلال عيون داكنة أولاً على كامل الجفن العلوي كطبقة أساس كالأسود أو البني، ومن ثم تطبيق اللون الأخضر فوقها مما يجعل اللون الأخضر يبرز أكثر لكن بطريقة أنيقة هادئة. كما يمكن وضع القليل من اللون الذهبي على مدمع العين لكتبير العين ومنحها إضاءة مذهلة. ولا تنسي تطبيق الماسكرا لمنح رموشك الكثافة.



مكياج عيون أخضر وبني لإطلالة ساحرة في العيد الوطني السعودي

مكياج عيون أخضر من وحي مناسبة اليوم الوطني السعودي



الألوان الترابية كالبني وتدرجاته، تعتبر من أكثر الألوان التي تتلائم مع الأخضر. ولإطلالة ساحرة ولافتة في اليوم الوطني السعودي، لا تترددي في تطبيق مكياج عيون أخضر وبني من خلال تطبيق ظلال العيون باللون الأخضر على كامل الجفن العلوي والظلال البنية على جوف العين. كما ويمكنك تحديد أول وآخر العين باللون البني ووضع اللون الأخضر البراق على منتصف الجفن العلوي فقط، مما يبرز جمال عيونك إن كانت كبيرة ولا داعي لتوسيعها.

مكياج عيون القطة باللون الأخضر في اليوم الوطني السعودي

بما أن المرأة السعودية تعشق رسم عيونهن بالكحل الأسود؛ يمكنكِ استبداله في اليوم الوطني السعودي بالكحل الأخضر لتتألقي برسمة عيون القطط لكن باللون الأخضر من وحي هذا اليوم.



الآيلاينر الأخضر لإطلالة آسرة في العيد الوطني السعودي

أيلاينر أخضر لمناسبة اليوم الوطني السعودي



لمحبات مكياج عيون ناعم وإطلالة طبيعية آسرة. يمكنك استخدام الآيلاينر الأخضر إما لوحده أو برسم خط فوق خط الآيلاينر الأسود لمواكبة أحدث صيحات الموضة.

أو يمكن تطبيق ظلال عيون براقة تحت العين، أو تحدد داخل العين بالكحل الأخضر لمكياج عيون بسيط يتلائم مع اليوم الوطني السعودي.



أحمر شفاه لإطلالة لافتة في اليوم الوطني السعودي

إطلالة لافتة في العيد الوطني السعودي



قد تخشين الألوان الصارخة لأحمر الشفاه، ولكن، ما رأيك في اعتماد لون أحمر شفاه باللون الأخضر الجريء لتواكبي أحدث صيحات المكياج، وتعبري عن حبكِ لوطنك في اليوم الوطني السعودي من خلال التألق بأحمر شفاه باللون أخضر خلاب لتحصلي على لوك متميز يختلف عن باقي أيام العام.

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

اقرئي أيضاً:

مكياج عيون ناعم على طريقة نانسي عجرم

مكياج عيون دخاني بأسلوب كلاسيكي

صيحات مكياج عيون للعيد من موضة خريف 2019