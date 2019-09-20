واكبي تسريحات شعر بسيطة من وحي أسابيع الموضة بنيويورك لربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - لكل من تبحث عن تسريحات شعر بسيطة وأنيقة بعيدًا عن المبالغة، والتي تجعل اطلالاتكِ لافتة ومميزة، في المشاوير والمناسبات كافة، إليكِ أجمل وأبرز تسريحات شعر بسيطة من أسبوع الموضة النيويوركي، لـ ربيع صيف 2020 لتستوحي منها تسريحات شعر بسيطة تليق بخصلاتكِ الجميلة.



تسريحات البونيتايل المنفخضة

تسريحات البونيتايل المنفخضة



اعتمدي تسريحات البونيتايل الكلاسيكية بأساليب عصرية ولافتة، كتلك التي جاءت في عروض Jonathan Cohem ملفوفة بمحارم حريرية مطبعة أو ملفوفة بخصلات شعر ناعمة حول شدة البونيتايل، كما في عروض Jason Wu، أو جربيها مع الفرق الجانبي العميق كما في عروض longchamp أو مع الفرق الوسطي العميق كما في عروض Chiara.



تسريحات الشعر المبللة

تسريحات الشعر المبللة



اختاري بين تسريحات الشعر المسحوبة إلى الخلف من دون خصل مشدودة، أو مرفوعة بأسلوب عارضات PrabalGurung، أو مع البونيتايل كما في عروض Rag & Bone أو بأسلوب عارضات Jason Wuمع الغرة الجانبية المسحوبة على الجبين، أو مع الخصلات المرفوعة والمشدودة إلى الأعلى كما في عروض أوسكار دي لارنتا".



اكسسوارات مميزة ولافتة وعصرية

اكسسوارات مميزة ولافتة وعصرية



كوني أكثر تميزًا ولفتًا للأنظار مع تسريحات الشعر البسيطة بأحدث الموديلات، وأضيفي إليها لمسات الاكسسوارات مثل جديلة عارضات Alice + Olivia المنمقة باللؤلؤ الأبيض الناعم، وتسريحات عارضات Khaite الناعمة والعفوية مع اكسسوار التاج المرصع بالكريستال البراق والناعم.



شاهدي ألبوم صور تسريحات شعر بسيطة وعفوية وعصرية تنفذينها بخطوات بسيطة وتتألقين بها، في كل الأماكن، من وحي صيحات الجمال المنتظرة لربيع صيف 2020 من دون عناء، وبعيدًا عن التكلف والمبالغة.

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