"المرة دي بدون حمالة صدر".. إطلالة رانيا يوسف في "افتتاح الجونة"

وصلت الفنانة رانيا يوسف إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق بعد قليل، بحضور عددا كبيرا من نجوم الفن وصُنّاع السينما.

وخطفت يوسف الأنظار إليها بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة.

جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة.

كما تميز الفستان بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن "حمالة الصدر".

رانيا سرقت كاميرات المصورين في المهرجان وخطفت الأنظار بإطلالتها الجرئية التي تأتي بعد إطلالتها في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفستان بدون بطانة، والذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووصل إلى مقاضاتها بتهمة التحريض على الفسق.

واعتمدت الفنانة على تسريحة بسيطة كلاسيكية، مع أقراط لامعة، وحذاء أسود عالٍ، وشنطة ذهبية اللون.

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وتميز مكياج "يوسف" بمكياج ترابي مطفي.

رانيا يوسف "فستاني في الجونة مش مثير"

وقالت يوسف لـ"الوطن"، إنّها ترتدي فستانا من توقيع دار الأزياء اللبنانية "هاڤن"، إلى جانب "تسريحة شعر" بأنامل خبير التجميل محمد الصغير.

وأضافت: "أكيد مش هلبس فستان مثير للجدل زي ما حصل قبل كده"، في إشارة إلى ارتدائها فستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي، مختتمة حديثها: "هظهر بلوك مفاجئة إن شاء الله، وعارفة إن الناس مستنية إطلالتي النهاردة".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".