أزياء وفساتين جلد موضة ربيع 2020 من أسبوع نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:27 مساءً - تسابقت أعرق دور الأزياء العالمية على تقديم تصاميم منوعة من الأزياء الجلد، الصيحة التي شقت طريقها بقوة لتحتل أغلب منصات العروض. وسجلت صيحة الأزياء الجلد حضور لافت على خشبات عروض الأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020، وتنوعت بين السترات، المعاطف الطويلة والفساتين وحتى التنانير.



إليكِ أحدث موديلات ملابس الجلد من أسبوع الموضة في نيويورك، واستوحي منها إطلالتك هذا الموسم.



فساتين جلد موضة ربيع 2020

kate Spade



حتاج إرتداء فستان جلد جرأة كبيرة وقوام خالي من العيوب، لأنه من القطع التي تكشف المناطق الممتلئة بالجسم لا سيما إذا كان مصمم بقصة مستقيمة ولكن يبدو أن ماركة كيت سبيد Kate Spade قد كسرت هذه القاعدة الصارمة بعد أن شاهدنا في مجموعات عارضة مكتنزة القوام تتمايل بفستان محدد للقامة.



معاطف جلد آخر موضة

Coach 1941



تأتي المعاطف الجلد متوسطة الطول على أول قائمة صيحات 2020، وشهد أسبوع الموضة في نيويورك باقة واسعة العامل المشترك بينها بساطة التصميم، طالعي الموديلات الموقعة من إيلي تهاري Elie Tahari و Coach 1941 ونسقيها مع فساتين من نفس الطول لإطلالة نهارية مميزة.



تنانير جلد من أسبوع نيويورك

Adeam



تمنح التنانير الجلد متوسطة الطول التي تغطي الركبة لمن ترتديها لوك عصري وأناقة لا تضاهى تعيد إلى أذهاننا موضة الثمانينات، نسقيها على غرار عارضات Coach 1941 مع البلايز ذات الطبعات الناعمة.

بدلات جلد من أسبوع نيويورك.

برعت دور الأزياء العالمية في تقديم تشكيلة منوعة من البدلات الجلد بعضها جاء فضفاضا بسترة مصممة بنصف أكمام كما في مجموعة Adeam والبعض الآخر تميز بالسترة الـ V Neck والخصر المكشكش مثل تصميم Sally LaPointe.

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