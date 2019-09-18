تعرف مفاجآت الشهور الثلاثة الأخيرة في عام 2019 حسب برجك

في العادة تكون توقعات الأبراج وتوقعات الحظ والزواج والحب في بداية العام، ولكننا في هذا المقال سنكسر القاعدة وسنخبركم أفضل ما سيحدث لكل برج في آخر شهور عام 2019، حيث ستحمل الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2019 الكثير من المفاجآت و التقلبات ولكن ما هي فرص النجاح والقفز قفزات نوعية في آخر عام 2019

أفضل شيء سيحدث لـ برج الحمل في عام 2019

(21 آذار – 20 نيسان):

- تحصل على ترقية أو تطور أمورك المهنية وهذا سيؤثر على مزاجك وصحتك في آخر العام 2019.

- تزول عنكم المشاكل وعندكم صفقات ناجحة ان كنتم من رجال الاعمال.

- الأموال ستأتي اليكم من اكثر من باب فسترثون بعض العقارات التي ستنعش حياتكم المادية.

أفضل شيء سيحدث لـ برج الثور في عام 2019

(21 نيسان – 20 أيار):

- نهاية العام 2019 ستكون للحب ولايجاد شريك حياتك المثالية .

- قد تكون الفترة الاخيرة من عام 2019 مناسبة جداً للارتباط وبامتياز .

- ستكون محبوب ولطيف وسيكون حولك الكثير من التعاطف والمساعدة والفرح.

- الارتباط والخطوبة والزواج هي عنوان الاشهر الاخيرة من عام 2019

أفضل شيء سيحدث لـ برج الجوزاء في عام 2019

(21 أيار – 21 حزيران):

- هذه الفترة ستعوض كل المتاعب التي عانيت منها فنهاية عام 2019 ستكون للحب بامتياز.

- الاشهر الاخيرة ستكون مناسبة للارتباط لو كنت خالياً.

- نهاية عام 2019 ستكون مليئة بالحظوظ المساعدة عكس الفترة الفائتة.

- الأمور العاطفية هي الأفضل في الفترة القادمة من عام 2019.

- ستكون أمامك الكثير من الحظوظ المفرحة لتتقدم وتتطور مهنياً وعملياً ومالياً.

أفضل شيء سيحدث لـ برج السرطان في عام 2019

(22 حزيران – 22 تموز):

- الأمور العملية تحمل الأفراح وتقريباً من نهاية عام 2019 وستبقى مستمرة حتى بداية عام 2020.

- يزول عنكم سوء الحظ، وكل ما هو جديد بالنسبة لكم يعني النجاح .

- ستكون افرص مناسبة من اجل الدخول في مشروعات جديدة إو الانتقال من عمل إلى عمل آخر.

أفضل شيء سيحدث لـ برج الأسد في عام 2019

(23 تموز – 22 آب):

- نهاية 2019 ستكون مناسبة لقفزة نوعية في حياتك المهنية.

- أنت في الفترة الأفضل للحب والزواج بسبب دعم الفلك لك وسيستمر ذلك حتى الشهر الثالث من عام 2020.

- ترتيب الكواكب هذه الفترة ستمنحك الحظوظ السعيدة وتقريباً من الآن وحتى بدايات العام 2020.

- الأمور المهنية جيدة نهاية هذا العام وكن مهيئاً لقفزة نوعية في حياتك المهنية فالتغييرات جذرية وسعيدة.

أفضل شيء سيحدث لـ برج العذراء في عام 2019

(23 آب – 22أيلول):

- نهاية عام 2019 ستكون مملوءة بالمساعدات والمحبة والتعاطف سواء أكان مالياً أم معنوياً .

- ترتيب الكواكي هذه الفترة يمنحك الحظوظ الجيدة سواء كنت عازب أو متزوج.

- وأنا أظن أنها فترة مهمة للتغييرات العملية والعائلية بامتياز فالأمور المهنية جيدة جداً وتقريباً حتى بداية عام 2020.

أفضل شيء سيحدث لـ برج الميزان في عام 2019

(23 أيلول – 22 تشرين أول):

- الأمور العملية والمالية والصحية ستكون ممتازه وهي فترة للزواج بامتياز إذا كنت خالياً.

- نسبة جيدة من مواليد برج الميزان عندكم سفر خارج البلاد خلال فترة قصيرة.

هناك اعمال ومشاريع جديدة ستحققون من ورائها مكاسب مادية وتقدم كبير في الوظيفة.

أفضل شيء سيحدث لـ برج العقرب في عام 2019

(23 تشرين أول -22 تشرين ثاني):

- هذه الفترة من العام مهمة جداً للتغييرات الجذرية وخاصة على صعيد المنزل والعقارات.

- تغييرات مهمة في علاقات الحب وفترة حساسة لاستعادة علاقات سابقة أو للزواج ممن تحب.

- في العمل عندكم بعض الاشغال الجديدة التي تدخلون فيها .

- نهاية عام 2019 تكون مصدر السعد عليكم وتحققون من خلالها مكاسب كبيرة غير متوقعة.

أفضل شيء سيحدث لـ برج القوس في عام 2019

(22 تشرين الثاني – 20 كانون أول):

- الأمور المهنية ستأخذ طابع التحسن المالي والتطوير المهني .

- تتخذون قرارات مهمة خاصة بالانتقال من عمل الى آخر.

- تنجزون بعض الاعمال التي كان فيها عراقيل ، وتبدأ مشاريع كانت في طي الادراج.

أفضل شيء سيحدث لـ برج الجدي في عام 2019

(21 كانون أول – 19 كانون الثاني):

- استفد من آخر ثلاثة أشهر فهي الأفضل بالنسبة الى أمورك المهنية و العائلية.

- تتمتعون بأعلى درجات الحظ لكي تعوضوا بعض الخسائر التي حصلت بداية العام 2019.

- كل شيء في العمل مهيأ للنجاح ، الاموال والمكاسب المادية تأتيكم من جميع الاتجاهات ، فقط كن متفائلاً !

أفضل شيء سيحدث لـ برج الدلو في عام 2019

(20 كانون الثاني – 18 شباط):

- ستحقق أمنية طال انتظارها أو تغير وضعك العملي إلى الأفضل.

- نهاية العام 2020 جيدة للسفر ولحصولك على المال.

- بانتظاركم صفقة اقتصادية بدرجة امتياز وايضا عندكم حل لمشكلة كبيرة عشتم فيها زمناً طويلاً.

أفضل شيء سيحدث لـ برج الحوت في عام 2019

( 19 شباط – 20 آذار):

- طاقة إيجابية وتغييرات مفيدة، ونهاية عام مميزة وسعيدة وفيها انقلابات قد تحملك إلى القمة.

- أي تغيير في العمل سيكون في صالحكم من الآن وحتى بداية عام 2020.

- كما ان على كل مواليد برج الحوت في نهاية هذا العام ان يحسنوا استخدام اي حظ ولو قليل في تحقيق بعض النجاحات.

‫في الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 في 6:42 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Correspondent Arabstoday‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬



عنوانين قصيرين 9



أفضل ما سيحدث لبرجك في آخر عام 2019

في العادة تكون توقعات الابراج وتوقعات الحظ والزواج والحب في بداية العام ، ولكننا في هذا المقال سنكسر القاعدة وسنخبركم افضل ما سيحدث لكل برج في آخر شهور عام 2019 .

حيث ستحمل الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2019 الكثير من المفاجآت و التقلبات ولكن ما هي فرص النجاح والقفز قفزات نوعية في آخر عام 2019

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افضل شيء سيحدث لـ برج الحمل في عام 2019

(21 آذار – 20 نيسان):

تحصل على ترقية أو تطور أمورك المهنية وهذا سيؤثر على مزاجك وصحتك في آخر العام 2019.

تزول عنكم المشاكل وعندكم صفقات ناجحة ان كنتم من رجال الاعمال.

الاموال ستأتي اليكم من اكثر من باب فسترثون بعض العقارات التي ستنعش حياتكم المادية.

افضل شيء سيحدث لـ برج الثور في عام 2019

(21 نيسان – 20 أيار):

نهاية العام 2019 ستكون للحب ولايجاد شريك حياتك المثالية .

قد تكون الفترة الاخيرة من عام 2019 مناسبة جداً للارتباط وبامتياز .

ستكون محبوب ولطيف وسيكون حولك الكثير من التعاطف والمساعدة والفرح.

الارتباط والخطوبة والزواج هي عنوان الاشهر الاخيرة من عام 2019

افضل شيء سيحدث لـ برج الجوزاء في عام 2019

(21 أيار – 21 حزيران):

هذاه الفترة ستعوض كل المتاعب التي عانيت منها فنهاية عام 2019 ستكون للحب بامتياز

الاشهر الاخيرة ستكون مناسبة للارتباط لو كنت خالياً.

نهاية عام 2019 ستكون مليئة بالحظوظ المساعدة عكس الفترة الفائتة.

الأمور العاطفية هي الأفضل في الفترة القادمة من عام 2019.

ستكون أمامك الكثير من الحظوظ المفرحة لتتقدم وتتطور مهنياً وعملياً ومالياً.

افضل شيء سيحدث لـ برج السرطان في عام 2019

(22 حزيران – 22 تموز):

الأمور العملية تحمل الأفراح وتقريباً من نهاية عام 2019 وستبقى مستمرة حتى بداية عام 2020

يزول عنكم سوء الحظ، وكل ما هو جديد بالنسبة لكم يعني النجاح .

ستكون افرص مناسبة من اجل الدخول في مشروعات جديدة إو الانتقال من عمل إلى عمل آخر.

افضل شيء سيحدث لـ برج الأسد في عام 2019

(23 تموز – 22 آب):

نهاية 2019 ستكون مناسبة لقفزة نوعية في حياتك المهنية.

أنت في الفترة الأفضل للحب والزواج بسبب دعم الفلك لك وسيستمر ذلك حتى الشهر الثالث من عام 2020.

ترتيب الكواكب هذه الفترة ستمنحك الحظوظ السعيدة وتقريباً من الآن وحتى بدايات العام 2020.

الأمور المهنية جيدة نهاية هذا العام وكن مهيئاً لقفزة نوعية في حياتك المهنية فالتغييرات جذرية وسعيدة.

افضل شيء سيحدث لـ برج العذراء في عام 2019

(23 آب – 22أيلول):

نهاية عام 2019 ستكون مملوءة بالمساعدات والمحبة والتعاطف سواء أكان مالياً أم معنوياً .

ترتيب الكواكي هذه الفترة يمنحك الحظوظ الجيدة سواء كنت عازب أو متزوج.

وأنا أظن أنها فترة مهمة للتغييرات العملية والعائلية بامتياز فالأمور المهنية جيدة جداً وتقريباً حتى بداية عام 2020.

افضل شيء سيحدث لـ برج الميزان في عام 2019

(23 أيلول – 22 تشرين أول):

الأمور العملية والمالية والصحية ستكون ممتازه وهي فترة للزواج بامتياز إذا كنت خالياً.

نسبة جيدة من مواليد برج الميزان عندكم سفر خارج البلاد خلال فترة قصيرة.

هناك اعمال ومشاريع جديدة ستحققون من ورائها مكاسب مادية وتقدم كبير في الوظيفة.

افضل شيء سيحدث لـ برج العقرب في عام 2019

(23 تشرين أول -22 تشرين ثاني):

هذه الفترة من العام مهمة جداً للتغييرات الجذرية وخاصة على صعيد المنزل والعقارات.

تغييرات مهمة في علاقات الحب وفترة حساسة لاستعادة علاقات سابقة أو للزواج ممن تحب.

في العمل عندكم بعض الاشغال الجديدة التي تدخلون فيها .

نهاية عام 2019 تكون مصدر السعد عليكم وتحققون من خلالها مكاسب كبيرة غير متوقعة.

افضل شيء سيحدث لـ برج القوس في عام 2019

(22 تشرين الثاني – 20 كانون أول):

الأمور المهنية ستأخذ طابع التحسن المالي والتطوير المهني .

تتخذون قرارات مهمة خاصة بالانتقال من عمل الى آخر.

تنجزون بعض الاعمال التي كان فيها عراقيل ، وتبدأ مشاريع كانت في طي الادراج.

افضل شيء سيحدث لـ برج الجدي في عام 2019

(21 كانون أول – 19 كانون الثاني):

استفد من آخر ثلاثة أشهر فهي الأفضل بالنسبة الى أمورك المهنية و العائلية.

تتمتعون بأعلى درجات الحظ لكي تعوضوا بعض الخسائر التي حصلت بداية العام 2019.

كل شيء في العمل مهيأ للنجاح ، الاموال والمكاسب المادية تأتيكم من جميع الاتجاهات ، فقط كن متفائلاً !

افضل شيء سيحدث لـ برج الدلو في عام 2019

(20 كانون الثاني – 18 شباط):

ستحقق أمنية طال انتظارها أو تغير وضعك العملي إلى الأفضل.

نهاية العام 2020 جيدة للسفر ولحصولك على المال.

بانتظاركم صفقة اقتصادية بدرجة امتياز وايضا عندكم حل لمشكلة كبيرة عشتم فيها زمناً طويلاً.

افضل شيء سيحدث لـ برج الحوت في عام 2019

( 19 شباط – 20 آذار):

طاقة إيجابية وتغييرات مفيدة، ونهاية عام مميزة وسعيدة وفيها انقلابات قد تحملك إلى القمة.

اي تغيير في العمل سيكون في صالحكم من الآن وحتى بداية عام 2020.

كما ان على كل مواليد برج الحوت في نهاية هذا العام ان يحسنوا استخدام اي حظ ولو قليل في تحقيق بعض النجاحات.

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