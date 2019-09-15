"ابني تم التحرش بيه في المدرسة".. كيف تعرفين وماذا تفعلين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا عاد طفلك أو طفلتك من المدرسة في يوم من الأيام وروى لك قصة اكتشفت من خلالها أنه تعرض لجريمة "تحرش جنسي" ماذا ستفعل؟.

حالة من القلق داخل الأسر بسبب القصص المفزعة عن الاعتداء على الأطفال في المدارس دون تفرقة بين أولاد وبنات. ورغم تأكيد المجلس القومي للطفل في بياناته أن الأمر ليس ظاهرة مجتمعية إلا أن ذلك لم يحجب الخوف.

كيف تعرف أن طفلك تعرض لتحرش جنسي؟، سؤال أجاب عليه الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إذ كشف عن بعض الأفعال التي يستخدمها المتحرشون بالأطفال، ومنها استخدم لغة "جنسية" طفولية للتحدث عن أجزاء الجسم، والتحدث مع الأطفال عن طريقة الإنجاب، ولمس أو التحدث على الأعضاء التناسلية الخاصة بهم، والكشف عن المناطق الحساسة في الجسم، بغرض اللعب، والإصرار على عناق الطفل وتقبيله.

أكد لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض العلامات تظهر على الطفل، في حالة تعرضه لتلك الحادثة لكنها تحتاج إلى ملاحظة دقيقة، منها الانطواء، وعدم الرغبة في التحدث مع الآخرين، والشعور بالحزن، والخوف المستمر، وحدوث اضطرابات في الأكل، والنوم، وعدم الرغبة في الذهاب إلى المكان التي حدث في تلك الحادثة، سواء كان المدرسة، أو النادي.

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وأعطى فرويز بعض النصائح للآباء في حالة تعرض طفلهم لتلك الحادثة ومنها التحدث مع الطفل منفردًا، وإعطائه الأمان، والاطمئنان، الاستماع الجيد للطفل، دون انفعال حتى لا يشعر بالخوف أو الحرج، الكشف عن الطفل للتأكد من عدم حدوث اغتصاب، توعية الطفل بالمناطق الحساسة في الجسد، وعدم السماح للآخرين بملامستها، وعدم الذهاب، أو اللعب، مع الغرباء.

ونص كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدوري رقم 31 لعام 2017 الذي عمم على المدارس والمديريات التعليمية، على ضرورة الحرص على المتابعة الميدانية في جميع أرجاء المدرسة من قبل المختصين، وتوعية الطلاب للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسي، وكذا أولياء أمور الطلاب من خلال مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

وشدد الكتاب على ضرورة متابعة كل الشكاوى واتخاذ اللازم حيالها، والإبلاغ الفوري عن أي حالة تحرش جنسي، كما شدد على متابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أي منهم - يصدر عنه أي تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي - على اللجنة الطبية المختصة لتقرر حالته الصحية ومدى إمكانية استمرار عمله بالمدرسة أو نقله لعمل آخر تقرره اللجنة.

كما طالب الكتاب بتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي في توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسي من خلال التدريبات المخصصة لذلك، مطالبًا بالإعلان عن التقرير الإرشادي المرفق بلوحة الإعلانات في أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجو منه. ووجه لإخطار غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم بحالات التحرش الجنسي إن وجدت فور وقوعها.