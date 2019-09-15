من كانت النجمة الأكثر أناقة في أسبوع نيويورك للموضة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 سبتمبر 2019 01:43 مساءً - تابعنا عددًا كبيرًا من عروض الأزياء المميزة ضمن أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2020 وقد شاهدنا أيضًا عددًا كبيرًا من اطلالات النجمات المميزة في الصفوف الأولى، وفي المناسبات الجارية على هامشه، وقد تألقن بأجمل التصميمات وأكثرها عصرية التي تتناسب مع أجواء أسبوع الموضة، لكن من كانت الأكثر أناقة ومن اعتمد تصاميم الأزياء الأكثر تميزاً، شاهدي الصور واختاري بنفسِك.



النجمات في حفل دي كاي إن واي لمناسبة عيدها الـ 30

حفل دي كاي إن واي





أقامت دار دي كاي إن واي DKNY احتفالًا لمناسبة عيدها الـ 30 على هامش أسبوع الموضة في نيويورك، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجمات اللواتي تألقن باطلالات شبابية عصرية، حملت توقيع الدار، مثل كيندال جينر Kendall Jenner التي اختارت اللون الأسود، وعارضة الأزياء والممثلة كارا ديليفينغ Cara Delevingne التي اختارت تنسيق باللونين الأسود والأبيض، وويني هارلو Winnie Harlow التي اعتمدت لوك شبابيًّا ذا طابع رياضي.





بيلا وجيحي حديد في اطلالات لافتة في عرض تومي هيلفيغر

جيجي وبيلا حديد في اطلالات لافتة في عرض تومي هيلفيغر



أما الأختان بيلا حديد Bella Hadid وجيجي حديد Gigi Hadid فقد حضرتا عرض دار تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger بكامل أناقتهما العصرية، وقد نسقتا اللون الفضي بأسلوبهما الخاص، فـ جيجي اختارته على توب بياقة عالية وبنطلون بقصة أرجل ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، مع حذاء بكعب عالٍ باللون الأصفر، وقبعة سوداء كبيرة، أما بيلا فقد اعتمدت بنطلونًا فضيًّا ميتالك مع توب بيضاء وجاكيت بليزر من التويد، وقبعة فرنسية باللونين الأسود والأبيض.



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مايلي سايرس في عرض دار توم فورد

مايلي سايرس في عرض دار توم فورد





مايلي سايرس Miley Cyrus حضرت عرض دار توم فورد Tom Ford ضمن أسبوع الموضة في نيويورك بأسلوبها الشبابي العصري، حيث اختارت اطلالة من توقيع الدار باللون الأسود، كانت عبارة عن قميص أسود مع بنطلون من الساتان بقصة الأرجل الواسعة، وأكملت اللوك ببليزر أنيق وحذاء بكعب عالٍ وقبعة لافتة باللون الأسود أيضًا.



اطلالات النجمات كانت لافتة ومميزة خلال أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع وصيف 2020 شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقةً برأيِك.

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