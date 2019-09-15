طرق الوقاية من القدم السكرى

القدم السكرى أحد مضاعفات مرض السكرى التي يعاني منها بعض المصابين بالمرض، ولها أعراض وطرق علاج، لكنها تأخذ وقتا كي يعود المريض إلى حالته الطبيعية، وأحيانا يتفاقم الوضع فيتم بتر القدمين.

"هن" يقدم بعض الطرق التي يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بالقدم السكرى من الأساس، بحسب موقع كلية الطب بجامعة نيويورك.

فحص القدمين

الأطباء في جامعة نيويورك، وجراحي العظام يشجعون مرضى السكري على فحص القدمين يوميًا، بحثًا عن ظهور بثور وجروح وخدوش ونتوئات أظافر أصابع القدم.

من المهم أيضًا التحقق من أسفل كل قدم بواسطة مرآة، نظرًا لأن البثور غالبًا ما تتشكل هناك.

يوصي الأطباء أيضًا بمراقبة قدميك بحثًا عن علامات الإصابة، بما في ذلك الاحمرار والتورم والدفء، إذا لاحظت هذه التغييرات، أبحث عن العلاج على الفور.

الأحذية المناسبة

ارتداء أحذية لا تتناسب بشكل جيد مع قدميك يزيد من خطر ظهور إصابة، حيث لا يجب ألا تكون الأحذية ضيقة جدًا أو صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا.

قد يتغير حجم وعرض القدمين بمرور الوقت، لذا يوصي الأطباء بقياس قدمك كلما اشتريت حذاءًا جديدًا.

يحتوي الحذاء المناسب بشكل جيد على نصف بوصة بين أصابع القدم وطرف الحذاء ويوفر دعماً وافراً لمنطقة القوس.

ينصح الأطباء بارتداء الجوارب النظيفة والجافة التي لا تحتوي على أشرطة مرنة "أساتك" ضيقة، مما قد يقيد تدفق الدم إلى القدم.

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ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب المشي حافي القدمين أو بالصنادل، ما يعرض القدمين إلى الشظايا أو الخرسانة أو الرمال، والتي قد تسبب تهيج القدمين.

يجب أيضًا أن تتجنب الأحذية ذات الكعب العالي، لأنها تضع ضغطًا زائدًا على مقدمة القدم. يمكن للأحذية ذات الكعب العالي أن تقشر الجلد وتتسبب في ظهور بثور.

سكر الدم

يجب مراقبة مستويات السكر في الدم والتأكد من أنها في نطاق صحي، قد يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مضاعفات القدم وصعوبة الشفاء.

فقدان الوزن

يؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة الضغط على القدمين، ما قد يؤدي إلى الاحتكاك عند ارتداء الأحذية ويؤدي إلى ظهور بثور وجروح.

إذا كانت السمنة تمنعك من التحكم في مستويات السكر في دمك، فيمكنك أنت وطبيبك مناقشة إمكانية إجراء عملية جراحية لفقدان الوزن.

التوقف عن التدخين

تحتوي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى على مواد كيميائية تؤدي إلى إبطاء الشفاء، ما قد يمنع الشفاء التام من قرحة القدم.

ترتبط منتجات التبغ أيضًا بمشاكل الدورة الدموية وقد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الشرايين في الأطراف السفلية، مما يقلل من تدفق الدم في الساقين والقدمين.