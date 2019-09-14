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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - تعودنا غالبًا أن نشاهد نجوى كرم في فساتين السهرة الفاخرة واللافتة على المسرح، حتى ارتبط الأسلوب الرسمي باطلالاتها وبشخصيتها، ولا سيّما أنّ خياراتها دائمًا ما تكون من تصميمات الفساتين البراقة أو ذات التصميمات المبتكرة، لكن مؤخرًا رصدنا لـ نجوى كرم عددًا من الاطلالات الصيفية المنعشة التي نسقتها لمختلف المشاوير اليومية أو المناسبات الصباحية، وقد بدت فيها مشرقة ومتألقة وشبابية أيضًا، ولا سيّما أنها اختارت لهذه الاطلالات درجات لونية حيوية وقصات مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وإليكِ بعض أبرز أزياء نجوى كرم الصيفية بعيدًا عن فساتين السهرة.
نجوى كرم أنيقة في تنسيق باللون أبيض
مؤخرًا وفي إحدى الجولات السياحية شاهدنا نجوى كرم في اطلالة أنيقة ومواكبة للموضة، اعتمدت فيها اللونين الأبيض والأحمر، وقد نسقت تنورة ميدي كلوش ومعها قميص بقصة أكمام منفوخة كلاهما باللون الأبيض، وزينت اللوك بطريقة أنثوية، حيث اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الأحمر، وبدت مشرقة ومتألقة.
ألوان صيفية اعتمدتها نجوى كرم
من المعروف عن نجوى كرم أنها تعشق الألوان ولا تتردد في اختيار الدرجات الحيوية والزاهية في مختلف اطلالاتها، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها بنطلونًا قماشيًّا باللون الأخضر بقصة أرجل واسعة مع توب ملونة بدرجات مختلفة بقصة الأوف شولدرز، وقد أكملت اللوك باكسسوارات ذهبية لافتة.
جمبسوت أحمر اختارته نجوى كرم
قوام نجوى كرم الممشوق والرشيق يساعدها في اختيار مختلف الاطلالات التي تناسبها عمومًا، مثل هذه الاطلالة في جمبسوت باللون الأحمر، قصته أنيقة محدد الخصر بخزام قماشي، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج وشنطة يد من الجلد باللون الزهري من شانيل Chanel.
شاهدي نجوى كرم في أزياء سبور واخبرينا إن كنتِ تفضلين هذا الستايل عليها أم فساتين السهرة؟
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