كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:32 مساءً - غالبًا ما تهتمُّ الفاشونيستا السعودية شوق محمد بما يكمل جمال مظهرها، كالأكسسوارات أو الحقائب، وتهتم خاصة بالمكياج؛ فمنذ بداية ظهورها وهي تهتمُّ بنشر صور مقرّبة تبرز جمال مكياجها وجمال ملامحها، وتميل شوق لاختيار اللونين الأحمر والزهري في المكياج، وتميزت بعدة إطلالات أنيقة يمكنكِ أن تستوحي منها أفكارًا لمكياجك.

مكياج شبابي مذهل من وحي شوق محمد



في إطلالة أنثوية مفعمة باللون الزهري، رسمت شوق عينيها باللون الزهري، ووضعت أحمر خدين زهريًّا لامعًا، إضافةً لأحمر الشفاه الزهري، ولمكياج أكثر حِدَّةً وضعت أحمرَ شفاهٍ أحمرَ، وظلالَ أعينٍ ذهبياً، ولإطلالة ثالثة تزينت بقلم روج أحمر وبني في العينين والخدين، وظهرت بمكياج بني في الشفتين والخدين، وبني مدموج باللون الأسود في العين، وأكملتهما بقلم الكحل الأسود السائل.

مكياج شبابي من شوق محمد



في حين ظهرت بإطلالة عصرية مميزة برسم نمش خفيف في خديها، وأحمر شفاه بنفسجي، وظلال أعين زهري أكملته برسم خطوط بنفسجية مسحوبة في كسرة العين وأسفلها، ولون زهري في مدمع العين، وفي إطلالة أنثوية وضعت أحمر شفتين زهريًّا، ووضعت اللون البني في خديها وفي العينين، ووضعت درجة بني فاتحة جدًّا أسفل الحاجب، كما تجمَّلَتْ بمكياج بني أنيق في الشفتين والعينين والخدين وماسكرا سوداء، ولمكياج أنثوي للمناسبات وضعت اللون البنفسجي في الشفتين، والزهري في الخدين، والبني في الجفن، وأكملت ذلك باللون الأبيض في مدمع العين وأسفل الحواجب.

مكياج شوق محمد

ولمكياج يناسب المناسبات أكثر اختارت أحمر شفاه زهريًّا داكنًا، وجمعت بين المشمشي والزهري في العينين، ووضعت اللون البني الفاتح في خديها، وتألقت بمكياج لامع بوضع أحمر شفاه زهري لامع في الشفتين، وأحمر خدين باللون البني اللامع، ورسمت عينيها بالأبيض أسفل الحاجب وفي الجفن، والبني في كسرة العين، ولإطلالة مفعمة باللون الفوشيا تزينت بأحمر شفتين وخدين فوشيا، وجمَّلَت العينين بالزهري الفاتح في المدمع والفوشيا في الجفن والأبيض أسفل الحاجب، وأكملته باللون الفوشيا أيضًا أسفل العين، كما تجملت برسم عينيها بالكحل الأسود السائل، ووضعت البنفسجي والأسود اللامع في العين، ووضعت في الشفتين اللون البنفسجي، واللون البني في الخدين.

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