صيحات مناكير من أسبوع الموضة النيويوركي لربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - ما يميز أسبوع الموضة في نيويورك، اهتمامه بأدق التفاصيل، فلا يقتصر على إطلاق صيحات الأزياء والمكياج والشعر فقط، وإنما يولي صيحات المناكير ورسومات الأظافر اهتماماً كبيراً، لتأخذ حيزاً كبيراً لدى دور الأزياء. وفي عروض أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2020، أُطلقت صيحات مناكير ينبغي التوقف عندها، والتي سنقوم بجولة عليها في هذا المقال.
Jeremy Scott
تتّحد ألوان المناكير، الأسود والأصفر والأزرق والزهري والفيروزي وغيرها... ليصنع منها فنان الأظافر المعتمد لدى دار Jeremy Scott لوحة فنية تزين الأظافر بطريقة جذابة ولافتة، وهي ستشكل إحدى صيحات الأظافر لموسم ربيع وصيف 2020، مع اعتماد رسمات عشوائية بأشكال وأحجام مختلفة.
Pyer Moss
بدورها، اعتمدت دار Pyer Moss الأظافر اللامعة المتعددة الألوان، التي يطغى عليها اللون الفضي المزين بالخطوط الحمراء والبيضاء والزرقاء، مع استخدام المناكير الأبيض على الظفر الأصغر من كل يد. وهي موضة أظافر مبتكرة ومميزة، وهي ستكون منتشرة في موسم ربيع وصيف 2020.
Alice & Olivia
خلال أسبوع الموضة النيويوركي لموسم ربيع وصيف 2020، اختار العديد من المصصمين العالميين العودة الى المناكير الفرنسي الأنيق، الذي يبدو أنه سيعود بقوة في المواسم المقبلة. وAlice & Olivia هي إحدى دور الأزياء التي اعتمدت في عروضها المناكير الفرنسي باللونين الوردي والكريما، إنما بطريقة راقية ومميزة جداً أضفت على الأظافر لمسة أنثوية أنيقة.
Ulla Johnson
بدورها، اعتمدت دار Ulla Johnson موضة الأظافر الطبيعية الشفافة، مع تحديد أطرافها بألوان الربيع والصيف الحيوية، في مقدمها الأحمر والأخضر والزهري، إضافة الى الأسود. وما يميز موضة الأظافر هذه أنه بالإمكان تنفيذها بالمنزل بسهولة والحصول على أظافر في غاية التميز والجاذبية.
Christian Siriano
كانت Christian Siriano إحدى الدور التي اعتمدت أيضاً المناكير الفرنسي، مما يوحي بأنه سيعود بقوة ليتصدر موضة المناكير وموديلات الأظافر في الربيع والصيف المقبلين، إلا أنها أضافت إليه بعض اللمسات الإبداعية، من خلال اعتماد اللون الأخضر على مقدمة الظفر، ومن ثم تزيينه باللون الفضي البراق.
Rebecca Minkoff
لقد استوحت دار Rebecca Minkoff موديلات الأظافر التي اعتمدتها خلال أسبوع نيويورك للموضة، من المرأة العاملة العصرية، التي تجد متعة في تزيين أظافرها وجعلها قبلةً للأنظار. حيث جمعت بين الألوان الداكنة من جهة والرسمات الهندسية اللامعة من جهة أخرى.
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