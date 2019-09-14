كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - تسريحات للشعر الطويل، تبرز جمال شعرك وتمنح إطلالتك سواء النهارية الكاجوال أم المسائية الكلاسيكية لمسات من الأنوثة والجاذبية على إطلالتك. فمن تسريحات الشعر الطويل الويفي العريض التي تعتبر من أكثر تسريحات الشعر إقبالاً بين النجمات، الى تسريحات الشعر الطويل المالسة الكلاسيكية، وصولاً الى تسريحات الشعر المرفوعة والأخرى الكيرلي المتناثرة بأسلوب جريء وعصري، اخترنا لك أجمل تسريحات للشعر الطويل والمواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر لهذا العام، لتستوحي منها التسريحة التي تناسب ذوقك وتعبر عن شخصيتك سواء الهادئة أو الجريئة وتكملي بها إطلالتك.



أجمل تسريحات للشعر الطويل من وحي النجمات بالصور





تسريحات للشعر الطويل على غرار نجوى كرم

تجوى كرم وتسريحات شعر طويل عصرية

تتميز الفنانة نجوى كرم بذوقها الرفيع في اختيار تسريحات شعر مختلفة مفعمة بالأنوثة زالتي تبرز ملامحها بشكل لافت وجذاب. وقد اعتمدت مؤخرًا تسريحة شعر ناعمة تتسم بالبساطة والأناقة في الوقت ذاته، وذلك من خلال ترك شعرها منسدلاً بانسيابية ونعمة على أكتافها، اختارتها نجوى كرم في الكليب الأخير "ملعون أبو العشق".



تسريحات للشعر الطويل على غرار هيفاء وهبي

ضفيرة ذيل الحصان، تعد من أكثر تسريحات الشعر رواجًا؛ كونها تبرز ملامح جمال المرأة بأسلوب أنثوي وراق في الوقت ذاته. وتعتبر من التسريحات المفضلة لدى الكثير من النجمات في جميع مناسباتهن، سواء النهارية أو المسائية؛ لما تضفيه من سحر وجاذبية على اطلالاتهن. فإذا كنت تتمتعين بشعر طويل، ناعم أو مجعّد يمكنك اعتماد تسريحة ضفيرة ذيل الحصان بأسلوب مميز وعصري، على غرار النجمة هيفاء وهبي.

هيفاء وهبي وتسريحة شعر ذيل الحصان



تسريحات للشعر الطويل على غرار مايا دياب

لطالما تميزت الفنانة مايا دياب، بأسلوبها الخاص والجريء في اختيار تسريحات شعر التي تعكس شخصيتها القوية وعشقها لمواكبة أبرز صيحات موضة الشعر، والتي تتناسب مع لون بشرتها البرونزيّ وإطلالاتها المتميزة، فقد اخترنا لك تسريحة شعر كيرلي عريض بأسلوب عفوي على غرار مايا دياب لتكملي غطلالتك العصرية.

مايا دياب وتسريحة شعر عفوية



تسريحات للشعر الطويل كلاسيكية من وحي نادين نسيب نجيم

تسريحات للشعر الطويل كلاسيكية وناعمة، مستوحاة من النجمة الجذابة نادين نسيب نجيم صاحبة الذوق الكلاسيكي المفعم بالأنوثة في الوقت ذاته، اخترناها لك، لتتألقي في مناسباتك، سواء النهارية الكاجوال أو المسائية الكلاسيكية.

نادين نسيب نجيم وتسريحة شعر طويل ناعمة كلاسيكية



طرق العناية بالشعر الطويل على غرار النجمات:

للحفاظ على صحة شعرك الطويل، اتبعي فيما يأتي أهم النصائح:

قص الشعر بانتظام: إن قص الشعر بانتظام يُؤدي غالبًا إلى نموه بشكل أسرع، ويُنصح بقص الشعر كل 6-8 أسابيع للتخلص من النهايات التالفة في الشعر.

تجنب غسل الشعر يومياً؛: إذ غسل الشعر بالشامبو يوميًا يُجرّد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية، ولهذا فإنه يُنصح بغسل الشعر ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويُستخدم الشامبو مباشرة على فروة الرأس، بينما البلسم يُستخدم على أطراف الشعر.

تجفيف الشعر بعناية من خلال الضغط على الشعر لإخراج الماء الزائد منه، ومن ثم تُستخدم المنشفة برفق، ويُستخدم مشط ذو أسنان واسعة لفك التشابك وتسريح الشعر، ويثترك ليجف الشعر من تلقاء نفسه.

تناول الطعام الصحي:؛ حيث إن النظام الغذائي يُؤثر في صحة الشعر.

شرب كميات وافرة من الماء؛ وذلك للحفاظ على الشعر الطويل ولمعانه، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات A,B,C,D,E,K، والتي تتواجد في: المانجا، واللفت، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، والأفوكادو، والتفاح. أما فيتامينات B,D، فتتوفر في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك، والألبان.

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