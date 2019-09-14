أورام الغدة النخامية هي نمو غير طبيعي يتطور في الغدة النخامية، تؤدي بعض الأورام بها إلى كثير من الهرمونات التي تنظم وظائف مهمة لجسمك، ويمكن أن تسبب بعض أورام الغدة النخامية مستويات أقل من الهرمونات. وفيما يلي أبرز أعراض سرطان الغدة النخامية بحسب موقع "كانسر"، الأمريكي الطبي المتخصص في مرض السرطان: علامات وأعراض الضغط من ورم الغدة النخامية ما يلي صداع الرأس فقدان الرؤية، خاصة فقدان الرؤية المحيطية الأعراض المرتبطة بتغيرات مستوى الهرمون قيئ وغثيان ضعف الشعور بالبرد غياب فترات الحيض العجز الجنسي زيادة كمية البول فقدان أو زيادة الوزن غير المقصودة العلامات والأعراض المحتملة لمتلازمة كوشينغ بسبب سرطان الغدة النخامية ما يلي تراكم الدهون حول القسم الوسطي والظهر العلوي استدارة الوجه مبالغ فيها ترقق الذراعين والساقين مع ضعف العضلات ضغط دم مرتفع ارتفاع نسبة السكر في الدم حب الشباب ضعف العظام كدمات علامات التمدد القلق العصبية الاكتئاب Advertisements بعض الأورام تنتج هرمون النمو الزائد (ضخامة النهايات)، والتي يمكن أن تسبب ملامح الوجه الخشنة توسيع اليدين والقدمين التعرق الزائد ارتفاع نسبة السكر في الدم مشاكل قلبية ألم المفاصل الأسنان المنحرفة زيادة شعر الجسم قد ينمو الأطفال والمراهقون بسرعة الإفراط في إنتاج البرولاكتين من ورم في الغدة النخامية، يمكن أن يسبب انخفاض في المستويات الطبيعية للهرمونات الجنسية هرمون الاستروجين لدى النساء وهرمون التستوستيرون لدى الرجال. البرولاكتين المفرط في الدم يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف. في النساء قد يسبب البرولاكتين عدم انتظام الدورة الشهرية عدم وجود فترات الحيض إفرازات حليبية من الثديين يسبب البرولاكتين في الرجال ما يلي قد يسبب الورم المنتج للبرولاكتين قصور الغدد التناسلية الذكرية، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض ضعف الانتصاب انخفاض عدد الحيوانات المنوية فقدان الدافع الجنسي نمو الثدي أحيانا ما يسبب الورم النخامي في إفراز هرمون منشط للغدة الدرقية، وهو ما يسبب تلك الاعراض فقدان الوزن نبضات سريعة أو غير منتظمة العصبية حركات الأمعاء المتكررة التعرق المفرط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض أورام الغدة النخامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.