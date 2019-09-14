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اتهامات بالعنصرية لحكام كادوا يحرمون سباحة من المركز الأول في أمريكا

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حرمت السباحة بريكين ويليز البالغة 17 عاما من إحدى بطولات السباحة المدرسية في ولاية آلاسكا الأمريكية بعد أن اعتبر الحكام أن ملابس السباحة التي ترتديها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كاف.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فرغم فوز ويليز بالمركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة، قرر الحكام استبعادها من السباق بحجة ارتكابها مخالفة مرتبطة بملابس السباحة كونها لا تغطي جسمها بشكل كاف وخصوصا منطقة الأرداف.

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وفور انتشار سبب الاستبعاد في أجواء البطولة المدرسية، شكك بعض المدربين بنزاهة الحكام ولمحوا إلى دوافع عنصرية لديهم كون ويليز هي المتسابقة الوحيدة ذات البشرة الداكنة أما البقية فمن ذوي البشرة الفاتحة، وكونها خاضت سباقين في البطولة باللباس ذاته دون توجيه أي ملاحظة لها.

واضطرت إدارة المدرسة لاحقا للتراجع عن قرار استبعاد ويليز، معتبرة أن العقوبة غير مجدية، وأن الطالبة وقعت ضحية قرار استند إلى الطريقة التي ظهر فيها لباس السباحة على جسمها. خصوصا أن وسائل الإعلام بدأت بتداول الحادثة على نطاق واسع.

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