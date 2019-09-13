استبعاد طالبة أمريكية من بطولة سباحة مدرسية بسبب ملابسها غير اللائقة

استبعد الحكام، بريكين ويليز، صاحبة الـ 17 عاما من إحدى البطولات المدرسية للسباحة بالولاية الأمريكية آلاسكا، لأنهم اعتبروا أن ملابس السباحة التي ارتدتها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كافِ.

وكانت ويلز قد فازت بالمركز الأول في سباق الـ 100 متر سباحة حرة ولكنها فوجئت بقرار استبعادها من السباق من قبل الحكام معللين ذلك بارتدائها ملابس سباحة مكشوفة ولا تغطي جسدها بشكل كاف خاصة منطقة الأرداف، حسب ما جاء بصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعقب تناول وسائل الإعلام الواقعة اضطرت إدارة المدرسة إلى التراجع عن استبعاد ويلز من البطولة، معلنة أن العقوبة غير مجدية.