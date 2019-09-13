استبعد الحكام، بريكين ويليز، صاحبة الـ 17 عاما من إحدى البطولات المدرسية للسباحة بالولاية الأمريكية آلاسكا، لأنهم اعتبروا أن ملابس السباحة التي ارتدتها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كافِ.
وكانت ويلز قد فازت بالمركز الأول في سباق الـ 100 متر سباحة حرة ولكنها فوجئت بقرار استبعادها من السباق من قبل الحكام معللين ذلك بارتدائها ملابس سباحة مكشوفة ولا تغطي جسدها بشكل كاف خاصة منطقة الأرداف، حسب ما جاء بصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وعقب تناول وسائل الإعلام الواقعة اضطرت إدارة المدرسة إلى التراجع عن استبعاد ويلز من البطولة، معلنة أن العقوبة غير مجدية.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد طالبة أمريكية من بطولة سباحة مدرسية بسبب ملابسها غير اللائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.