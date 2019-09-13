أجمل إطلالات جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - هنا الزاهد وأحمد فهي الثنائي الأكثر شهرةً في مصر، عقدا قرانهما يوم أول من أمس وسط الأهل ومجموعة من الأصدقاء والنجوم، ومثل العادة بدت هنا غاية في النعومة والجمال، ولهذه المناسبة قمنا اليوم بجمع أبرز الاطلالات التي جمعت الثنائي في مناسبات كثيرة ومتنوعة، منها الرسمي على السجادة الحمراء، ومنها الكاجوال في المشاوير اليومية، لتشاهدي أناقتهما مع بعضهما البعض.



تنسيقات خريفية شبابية بأسلوب هنا الزاهد وأحمد فهمي

لوكات عصرية نسقوها هنا الزاهد وأحمد فهمي





نسق الثنائي لأحد المشايور اليومية اطلالات خريفية كاجوال، بدت متناغمة مع بعضها البعض، حيث اعتمدت هنا بنطلونًا قماشيًّا بنقشة الكارو باللون الأزرق، مع توب ياقة عالية سوداء وحذاء كاحل من دون كعب من الجلد الأسود مزين بالربطات. وأحمد اختار بنطلونًا قماشيًّا باللون الرمادي بنقشة الكارو أيضًا، مع سويتر ياقة عالية سوداء، وحذاء رياضي أبيض.





أناقة هنا الزاهد وأحمد فهمي على السجادة الحمراء

أناقة هنا الزاهد وأحمد فهمي على السجادة الحمراء





على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات، شاهدنا الثنائي وقد اعتمدا اطلالتين أنيقتين، فقد تألقت هنا الزاهد في فستان سهرة باللون الأسود أطرافة مزينة بالريش بطريقة أنيقة، بينما نسق أحمد بدلة رسمية بقصة التوكسيدو من المخمل الأسود، مع حذاء رسمي من الجلد اللامع.

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هنا الزاهد وأحمد فهمي في حفل الخطوبة

ختارت هنا الزاهد فستان خطوبة ناعم بالأبيض وأحمد اعتمدت بدلة رسمية أنيقة





في حفل الخطوبة شاهدنا هنا الزاهد وقد اختارت فستان سهرة من الدانتيل باللون الأبيض، من دون أكمام، وتنورته متفاوتة الأطوال من الأسفل، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أبيض، بينما اعتمد أحمد فهمي بدلة أنيقة باللون الرمادي، ونسق من تحتها قميصًا أسود.



شاهدي أبرز الاطلالات التي جمعت هنا الزاهد وأحمد فهمي لمناسبه زفافهما.

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