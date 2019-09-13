صور أزياء نجمات هوليوود في مهرجان تورونتو السينمائي 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 سبتمبر 2019 02:31 مساءً - منذ أيام ونحن نتابع فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي TIFF لعام 2019، بداية كان حفل الافتتاح ومن ثم عروض الأفلام والنشاطات التي جرت على هامشه، وخلال هذه الفترة شاهدنا عددًا كبيرًا من النجوم الذين حضروا من أنحاء العالم كافة، للمشاركة في هذا المهرجان السينمائي، وقد جمعنا اليوم بالصور أزياء نجمات هوليوود اللافتة التي اخترناها للحدث، من فساتين سهرة وغيرها من التصميمات الرسمية، شاهديها واختاري النجمة الأكثر أناقة برأيكِ في مهرجان تورنتو السينمائي TIFF لعام 2019.





داكوتا جونسون في فستان أسود من ديور

اطلالة رائعة لداكوتا جونسون في فستان أسود من ديور





إحدى أجمل اطلالات المهرجان هذا العام كانت اطلالة الممثلة الشابة داكوتا جونسون Dakota Johnson التي اختارت فستانًا من ديور هوت كوتور Dior Haute Couture باللون الأسود، مستوحًى من فساتين الأميرات، بقصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد اكتفت بتزيين الاطلالة بعقد ماسي ناعم.





سكارليت جوهانسون في فستان قصير من أوسكار دي لا رينتا

تألقت سكارليت جوهانسون في فستان قصير من أوسكار دي لا رينتا





الممثلة الجذابة الجميلة سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson شاهدناها في عدد من الاطلالات المميزة في المهرجان، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta بتصميم أنثوي ناعم، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأزرق، أضافت من خلاله لمسات من العصرية على اللوك.





نيكول كيدمان أنيقة في اطلالة من شانيل

نيكول كيدمان أنيقة باللون الأسود في اطلالة من شانيل





دائمًا ما تكون النجمة الأسترالية نيكول كيدمان Nicole Kidman من الأكثر أناقة على السجادة الحمراء، وقد تألقت مثل العادة في مهرجان تورونتو السينمائي في اطلالة راقية من شانيل Chanel كانت عبارة عن فستان من دون أكمام باللون الأسود، ومزين بالترتر البراق، نسقت معه حذاءً أسود أيضًا وزينت اللوك بأقراط لافتة من اللؤلؤ.





جنيفر لوبيز في فستان باللون الأصفر

جينيفر لوبيز في فستان أصفر من ميزون ييا



اطلالة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez كانت الأسوأ في الحفل، حيث إنها اختارت فستانًا باللون الأصفر من ميزون ييا Maison Yeya بتصميم بدا فوضويًّا ومبهرجًا، مصنوعًا من طبقات من الكشكش من الساتان والتول، وقد نسقت معه اكسسوارات براقة باللون الفضي.



شاهدي أزياء نجمات هوليوود في مهرجان تورنتو السينمائي TIFF لعام 2019 واختاري الأجمل برأيِك.

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