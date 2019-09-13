أسباب مرض البهاق

يتسبب مرض البهاق في فقدان لون الجلد وظهور بقع يطلق عليها اسم المرض "البهاق"، وتظهر في الوجه والعنق واليدان والفم ويمكن أن تظهر في مناطق أخرى ويؤثر المرض على الأشخاص باختلاف نوع بشرتهم.

ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج مادة الميلانين أو تتوقف عن أداء وظيفتها.

ومن أسباب الإصابة بـ"البهاق" كما ذكرها موقع "Mayo Clinic":

ضعف جهاز المناعة

اضطراب يتضمن الهجوم على النظام المناعي ويحدث بسبب حرق الشمس، التوتر، التعرض للكيماويات الصناعية.

الأحداث المأساوية

التعرض لبعض الأحداث المأساوية الاجتماعية كالتعرض للإصابة بحوادث السير وللإعاقات وللمشاكل التي تسبب حدوث موت مفاجئ لأشخاص عزيزون على المصاب كلها تؤثر في الإصابة بمرض البهاق.

وتعتبر أكثر المناطق المعرضة للإصابة بالمرض هي المناطق المكشوفة للشمس وهي اليدين والقدمين والذراعين والرقبة والوجه.

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العامل الوراثي

تلعب الوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض البهاق.

العامل البيئي

عند وجود العامل الجيني تؤدي بعض العوامل البيئية لظهور البهاق كحروق الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والإصابات الجسدية.

مضاعفات مرض البهاق

ضيق التنفس.

سرطان الجلد.

حروق الشمس.

مشكلات العين.

احتمالية فقدان السمع.