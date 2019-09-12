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نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على إنستجرام، صورًا، جمعتها بالفنان أحمد السقا، في صالة للألعاب الرياضية (جيم)، بعد تدريباتهما.
وعلقت على الصور: "ما شاء الله، الله أكبر"، ونالت الصور تعليقات متابعيها، وكان من بينها: "ده عمل جديد ولا إيه؟"، وكتب آخر: "لايقين على بعض".
ولم يكن ذلك اللقاء، هو الأول الذي جمعهما، حيث شارك الفنان أحمد السقا، ونجله "ياسين"، في الاحتفال بتخرج "ياسمين"، ابنة الفنانة رانيا يوسف الكبرى، من إحدى المراحل التعليمية.
وتستكمل رانيا يوسف، تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "مملكة إبليس"، وهو أيضًا من بطولة "غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، محمود الليثي، سلوى خطاب".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف وأحمد السقا في الجيم.. ومتابعوها: "لايقين على بعض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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