أفضل أنواع المناكير بتركيبة خالية من المواد السامة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - يحتوي العديد من أنواع طلاء الأظافر على مواد كيماوية ضارة تسبب، مع الاستخدام المتكرر، مشاكل صحية كثيرة وتهيج البشرة... فضلاً عن رائحتها القاسية والمزعجة وتأثيرها السلبي على صحة الأظافر. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، أفضل أنواع المناكير بتركيبة خالية من المواد الكيماوية السامة.



Orosa

Orosa



يتميز طلاء الأظافر من علامة Orosa، بتركيبته التي تجف سريعاً، والخالية من المواد الكيماوية الضارة، وتلك القاسية التي تسبب هشاشة الأظافر وتكسرها. إضافة الى ذلك، تدوم منتجات هذه العلامة طويلاً على الأظافر، لتبقى أظافرك أنيقة لمدة أسبوع وأكثر.



AILA

AILA



أُسست علامة AILA من قبل طبيب أطفال، والذي سعى من خلالها الى الحفاظ على صحة أظافر المرأة، حيث أن تركيبة المناكير من هذه العلامة نباتية وخالية من الغلوتين وغيره من المكونات القاسية والسامة، فضلاً عن الألوان المميزة النابضة بالحياة، التي ترضي أذواق النساء كافة.



SUNDAYS

SUNDAYS



إضافة الى كونه نباتياً وخالياً من المواد الكيماوية السامة، يتميز طلاء الأظافر من علامة SUNDAYS بفرشاة سهلة الاستخدام تجعل عملية تطبيق المناكير سهلة جداً، ناهيك عن الألوان المتعددة التي تلائم ألوان البشرة كافة.



ZOYA

ZOYA



تُعتبر علامة ZOYA رائدة في مجال طلاء الأظافر غير السام، فتركيبته خالية من المواد الكيماوية المؤذية للأظافر، إضافة الى أنها توفر أكثر من 400 لون لتختار المرأة من بينها ما يحلو لها وما يتناسب مع لون بشرتها.

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JINSOON

JINSOON



أسس هذه العلامة فنان الأظافر الأيقوني جين سون تشوي، وقد حرص على أن يكون المناكير الصادر عن هذه العلامة صحياً وصديقاً للبيئة، فتركيبته خالية من أي مواد قاسية، وتشتمل على مواد طبيعية تغذي الأظافر، فضلاً عن أنها تدوم طويلاً.



SMITH & CULT

SMITH & CULT



يتميز طلاء الأظافر من علامة SMITH & CULT بتركيبته النباتية الخالية من المواد الكيماوية التي تكون موجودة عادةً في تركيبة أنواع المناكير، كما أنها توفر مجموعة واسعة من الألوان، المات واللامعة، التي تضفي على أظافرك الأناقة والتميز. كما أن هذه العلامة رائجة جداً، ويستخدمها أشهر فناني الأظافر حول العالم.

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