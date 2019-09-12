أجمل موديلات الأظافر التي ظهرت بها النجمات خلال 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - ليس أمامنا إلا أشهر قليلة متبقية من عام 2019، إلا أن هذا العام شهد العديد من اتجاهات الجمال المتعلقة بتزيين الأظافر، التي تستحق التوقف عندها، والتي اعتمدتها النجمات خلال 2019، لا سيما المعروفات منهن بهوسهن في اعتماد صيحات أظافر غريبة ومتميزة مثل كيلي جينر وبيلا حديد وCardi B... انطلاقاً من ذلك، جمعنا لك في هذا المقال أجمل موديلات الأظافر التي ظهرت بها النجمات في عام 2019.



كيلي جينر

كيلي جينر



على رغم أن النجمة كيلي جنير تظهر بشكل دوري، بموديلات أظافر خارجة عن المألوف وتلفت الأنظار بشدة، إلا أن الأظافر الفرنش الزهرية التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها لعام 2019، كانت الأكثر تميزاً على الإطلاق، الى درجة شكلت إحدى أبرز صيحات موضة الأظافر لهذا العام.



بيلا حديد

بيلا حديد



لقد شكلت أظافر بيلا الحديد، المرسومة بأسلوب الفرنش باللونين الأصفر والعاجي أحد أكثر موديلات الأظافر جمالاً وتميزاً خلال عام 2019، هي المعروفة بإطلالاتها المتجددة، والخارجة عن المألوف في أحيان كثيرة، ليصبح موديل الأظافر هذا موضة رائجة بين النساء خلال 2019.



Justine Skye

Justine Skye



يعد موديل الأظافر الذي اعتمدته النجمة Justine Skye في إحدى إطلالاتها خلال 2019، الأغرب على الإطلاق، حيث جاء خارجاً عن المألوف، وهو يرتكز على اعتماد رسمات أظافر مختلفة في كل يد على حدة، ففي الأولى اعتمدت المناكير الأصفر مع رسمة العين بأشكال وأحجام متعددة، وفي اليد الأخرى اعتمدت المناكير الأبيض المزين بعلامة استفهام باللون الأسود.



Cardi B

Cardi B



من المعروف عن النجمة Cardi B، اعتمادها صيحات الموضة الأكثر غرابة ولفتاً للأنظار، والتي عادة ما تكون خارجة عن المألوف. وفي إحدى إطلالاتها لشهر يوليو 2019، واحتفالاً بعيد ابنتها، ظهرت بأظافر طويلة جداً مطلية بالمناكير الأزرق ومزينة بأحرف سوداء تشكل اسم ابنتها، وقد رصعتها بحبات الشواروفسكي المميزة.

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Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley



لقد شكل موديل الأظافر الذي اعتمدته النجمة Rosie Huntington-Whiteley في إحدى إطلالاتها لعام 2019 إحدى أبرز صيحات موضة الأظافر التي انتشرت كثيراً عبر موقع إنستقرام، ولكن ليس لغرابته، إنما هذه المرة بسبب أناقته ونعومته، حيت اعتمدت المناكير الفرنش باللونين الأبيض والزهري بطريقة فائقة الجمال والأنوثة.

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