أجمل العطور لشتاء 2020... ستجعلك تفيضين أنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 07:41 مساءً - تؤدي العطور دوراً كبيراً في اكتمال إطلالة المرأة، من هنا تأتي أهمية وجودها في حقيبة كل سيدة وفتاة، لتظهر بصورة مثالية أمام المحيطين بها. ومع اقتراب فصل الشتاء، سنضع بين يديك أجمل وأفضل عطور شتاء 2020، بنغمات فخمة ستجعل أيامك أكثر دفئاً وحيوية.



Angel by Thierry Mugler

Angel by Thierry Mugler



يشكل هذا العطر خياراً رائعاً لفصل الشتاء، كونه يرتكز على نغمات دافئة تتلاءم مع الأجواء الباردة، حيث أن مقدمته تعتمد على نغمات البرغموت والأناناس والفاكهة الحمراء، أما قلبه فيشتمل على رائحة جوزة الطيب والكراوية، فيما قاعدته تحتوي على فول التونكا والفانيليا والباتشولي وخشب الصندل.



My Burberry Black

My Burberry Black



سيضمن لك هذا العطر رائحة رائعة تدوم طويلاً خلال أيام الشتاء الباردة، ليمنحك شعوراً بالنشاط والحيوية. ترتكز مقدمة هذا العطر من بربري على قلب الورود الحلوة ورحيق الخوخ، أما قاعدته فتعتمد على العنبر والباتشولي. إنه عطر شتوي سيمنحك رائحة تأسر القلوب.



Tom Ford Velvet Orchid Lumiere

Tom Ford Velvet Orchid Lumiere



إنه عطر رائع من توم فورد، ومدهش لفصل الشتاء، فهو عطر شرقي أخاذ مصنوع من البرغموت الإيطالي والعسل والماندرين كملاحظات عليا، والأوركيد الأسود والورد والياسمين كملاحظات وسط، والفانيليا وخشب الصندل كملاحظات أساسية.



Calvin Klein Deep Euphoria

Calvin Klein Deep Euphoria



إنه عطر فاكهي بلمسة حارة من التوابل، مما يجعله خياراً مثالياً لفصل الشتاء، فرائحته التي تدوم طويلاً ستجعلك مفعمة بالأنوثة، وتمنحك غموضاً وجاذبية في الوقت نفسه. يلائم هذا العطر أوقات النهار والليل على حد سواء، وهو عطر أنيق للغاية سيلفت الأنظار إليك.

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Kenzo World

Kenzo World



يتميز هذا العطر برائحته الوردية الحلوة، وهو يعد مثالياً للمرأة العصرية والطموحة التي تميل الى رائحة الورود مع لمسة حلوة تضفي الرقي على إطلالتها. إنه عطر شتوي بامتياز، فلا تترددي في اعتماده خلال الأيام الباردة، حيث سيشعرك بالدفء ويمنحك إحساساً بالأمان.



Marc Jacobs Decadence

Marc Jacobs Decadence



يتميز هذا العطر بزجاجته الأنيقة التي تخبئ في داخلها مزيجاً رائعاً من الياسمين والورد والعنبر، مما يجعله مثالياً لفصل الشتاء. إنه عطر رائع من مارك جاكوب سيجعلك تفيضين جمالاً وجاذبية في أيام الشتاء الباردة.

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