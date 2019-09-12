كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - حرصت أرقى دور المجوهرات، مؤخراً، على تقديم مجموعاتها المذهلة لخريف 2019، من أحدث موديلات وتصاميم خواتم الذهب، التي تعدّ رمزاً للأناقة الفاخرة وموضة لا تزول. وقد لفتتنا الكثير من موديلات خواتم الذهب، حيث جاء بعضها كلاسيكياً، وبعضها الآخر عصرياً لخريف 2019.



ضمت المجموعات الجديدة من خواتم الذهب لخريف 2019 تصاميم تخطف الأنظار، وتنبض جمالاً وفخامةً، فرصدناها مرصّعة بالأحجار الكريمة الملوّنة، أو بالألماس، أو اللؤلؤ؛ لتحاكي مختلف أذواق النساء في العالم.

موديلات خواتم ذهب آخر موضة





اخترنا لكِ اليوم في «الخليج 365» باقة من أروع موديلات خواتم الذهب لموسم خريف 2019؛ لتختاريها وتتألّقي بإطلالة مرادفة للرقي الباهر والفخامة المطلقة.



■ أحدث موديلات خواتم الذهب خريف 2019:



• خواتم ذهب من بوميلاتو

خواتم ذهب من بوميلاتو



من علامة بوميلاتو Pomellato، اخترنا خاتم ذهب M'ama Non M'ama الذي يمزج بين الخامات الثمينة والتصميمات غير التقليدية. صنع يدوياً في ميلانو، ويتزين بحجر فيروز بتصميم كابوشون وأحجار زركونيا.

يعتبر هذا الخاتم إضافة مميزة إلى صندوق مجوهراتك، بالأخص إذا ما نسقتِه مع ملابس باللون الأبيض والأزرق الفيروزي.





• خواتم ذهب من سوزان كالان

خواتم ذهب من سوزان كالان





يتميز خاتم ذهب Fireworks من مجموعة سوزان كالان Suzanne Kalan الحديثة بتصميم فراشة فريد من نوعه، وهو يجمع بين اللمسات الجمالية المتماثلة وغير المتماثلة التي تميز العلامة. صنع يدوياً من الذهب الوردي عيار 18‏ قيراطاً، وتم ترصيعه بالألماس المتناثر في المنتصف.

نسقيه مع فستان بطبعات الورد أو الأشجار؛ لتكملي الإطلالة.





• خواتم ذهب من مارلي

خواتم ذهب من مارلي



لإطلالة عصرية فاتنة، اخترنا لكِ من مارلي Marli خاتم ذهب Rock Squar المرصع بالألماس، والمستوحى من كلاسيكيات العصر. يتميز الخاتم بتصميم هندسي دقيق من الذهب الأصفر.

نسقيه مع أزياء باستيلية اللون وسوار من الذهب.

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• خواتم ذهب من شارمالينا

خواتم ذهب من شارمالينا



يتألّق خاتم My Eyes من علامة شارمالينا Charmaleena بتصميم لا حدود لفخامته. يتميز هذا الخاتم بتصميمه الهندسي المناسب للاستخدام اليومي، حيث تم تصميمه من الذهب الأصفر وترصيعه بالألماس البراق.

يمكنكِ تنسيقه مع غيره من قطع المجوهرات لإطلالة مناسبة لموسم خريف 2019.



• خواتم ذهب من عزة فهمي

خواتم ذهب من عزة فهمي



من علامة عزة فهمي Azza Fahmy الغنية عن التعريف، اخترنا لكِ لخريف 2019 هذا الخاتم المصنوع بدقة؛ بنقشة الخط العربي التي تتميز بها الماركة، والتصميم اللولبي الذي يحيط باللؤلؤة من الأعلى. صنع الخاتم بجزء من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، يستقر فوق تصميم من الفضة الإسترلينية ومعدن بلونين، كما يزدان بلؤلؤة في المنتصف محاطة بكريستالات براقة، ما يجعله إضافة مميزة إلى كل إطلالاتك.

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