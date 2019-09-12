أعراض نقص فيتامين B12

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12 فقد تصاب بفقر الدم، لكن النقص الخفيف منه قد لا يسبب أي أعراض، وإذا لم تعالج المشكلة بالشكل الصحيح فقد تظهر بعض الأعراض حسب موقع "ويب مد"، يجب مراقبتها والحذر منها وعلاجها.

الضعف

الضعف، أو التعب، أو الدوار.

القلب

نقص فيتامين بـ12 يتسبب في خفقان بالقلب.

التنفس

ضيق التنفس يحدث عادة كعرض شائع.

تغير لون الجلد

يحدث شحوب في الجلد، ويصبح اللسان ناعما.

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مشكلات في الإخراج

مثل الإمساك والإسهال وفقدان الشهية أو الغازات.

الأعصاب

مشكلات العصب مثل الخدر أو الوخز، وضعف العضلات.

المشي

يشعر المريض بمشكلات في المشي.

فقدان البصر

قد يقفد المريض البصر وقد تحدث بعض المشكلات في النظر في بداية الإصابة.

مشكلات عقلية

مثل الاكتئاب أو فقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.