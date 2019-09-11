نانسي عجرم دون مكياج.. ورانيا يوسف تعلق بـ"قلوب"

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر إنستجرام، صورة جديدة لها دون مساحيق تجميل. وعلقت الفنانة اللبنانية على صورتها: "قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك". Advertisements وتلقت عجرم تعليقات الكثير من متابعيها الذين أعجبوا بظهورها دون "مكياج"، بينهم الفنانة رانيا يوسف التي علقت بـ"إيموشن" قلوب على صورتها، بينما علق آخرون: "ابتسامتك كفيلة بأن تشعرني بالفرح العميق الذي أحتاج إليه، نانسي حلوة كتير دون مكياج، ومازلتي جميلة".

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