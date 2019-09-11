بالصور.. أجمل إطلالات وفاء الكيلاني في عيد ميلادها الـ 47

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - من يصدق أنّ وفاء الكيلاني تحتفل بعيد ميلادها الـ 47 وأنّ 3 أعوام فقط تفصلها عن عيدها الـ 50 وهي مازالت تتمتع بكامل أناقتها وجمالها وأنوثتها، وتُعتبر وفاء اليوم إحدى أكثر النجمات شهرة في الوطن العربي، وإحدى أكثرهنّ أناقة أيضًا، وقد تميزت اطلالاتها بشكل عام، أنها تجمع بين الأنوثة والجاذبية مع المحافظة على الرقي، من خلال خياراتها المدروسة بعناية في مختلف المناسبات، وقد جمعنا بالصور لمناسبة عيدها الـ 47 أجمل اطلالاتها التي تألقت بها، والتي نالت من خلالها لقب الأكثر أناقة.



وفاء الكيلاني في جمبسوت باللون الأحمر

جمبسوت أنيق باللون العنابي اختارت وفاء الكيلاني





من تصميمات الأزياء التي تناسب وفاء الكيلاني كثيرًا، هي الجمبسوت، حيث شاهدناها وقد اعتمدت هذه القطعة العصرية في مختلف المناسبات بأسلوب أنيق وراقٍ، مثل هذا اللوك الذي اعتمدت فيه جمبسوت باللون الأحمر العنابي وبقصة الكتف الواحدة الرائجة هذا الموسم، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وسوارًا ماسيًّا ناعمًا.





اطلالة تجمع بين الأناقة والعصرية اعتمدتها وفاء الكيلاني

فستان أوف شولدرز أسود اختارته وفاء الكيلاني



اللون الأسود مما لاشك فيه يُعتبر من الدرجات اللونية المفضلة بالنسبة لوفاء، وكثيرًا ما تعتمده في مختلف المناسبات، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا مميزًا بتصميم يجمع بين الأناقة والعصرية باللون الأسود، بقصة ضيقة مع أكتاف مكشوفة بطريقة الأوف شولدرز، ومزينًا بالشراريب التي أضفت عليه لمسات من العصرية.





تنسيق رومانسي اعتمدته وفاء الكيلاني

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وفاء الكيلاني في اطلالة بدرجات الباستيل الناعمة



قليلًا ما نشاهد وفاء الكيلاني في الدرجات اللونية الزاهية، بالرغم من أنها تناسبها كثيرًا، وأكبر دليل هذه الاطلالة التي اعتمدت فيها الأسلوب الأنثوي الناعم، وقد اختارت تنورة ميدي كلوش معرقة بالورود، نسقت معها بلوز باللون الزهري من دون أكمام وبدت غاية في الأناقة.



في عيد ميلاد وفاء الكيلاني الـ 47 شاهدي أجمل اطلالاتها وكيف حافظت على تألقها وجمالها.

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