صيف كارلا حداد حافل بالإطلالات الجريئة .. شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - كارلا حداد تُعتبر إحدى أشهر مقدّمات البرامج في الوطن العربي، لا سيّما وأنّ أسلوبها في التقديم مرح وقريب من الناس، كما أنّ اطلالاتها التي تختارها، دائمًا ما تكون لافتة ومبتكرة وتتمتع بجانب من العصرية، وهذا الصيف شاهدنا كارلا في العديد من التنسيقات الجريئة، التي اعتمدت فيها على التصميمات الشبابية في مختلف المناسبات، الكاجوال منها والرسمية، أو على المسرح والسجادة الحمراء، وقد جمعنا اليوم بالصور أكثر اطلالات كارلا جرأةً، التي اختارتها هذا الصيف، وإليكِ بعض الأمثلة.



لوك شبابي في الجينز اعتمدته كارلا حداد

كارلا حداد في اطلالة كاجوال في الجينز الممزق



لوك صباحي كاجوال نسقته كارلا حداد مؤخرًا، وقد اختارت فيه بنطلون جينز ممزقًا باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب باللون الأسود بقصة الكتف الواحدة، وأكملت الاطلالة بحذاء رياضي بتصميم عصري، ونظارات شمسية شبابية مزينة بالكريستال البراق.





اطلالة جريئة في التيشيرت اعتمدتها كارلا حداد

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تنسيق جريء اعتمدته كارلا حداد



تعشق كارلا حداد كما ذكرنا الاطلالات ذات الطابع الجريء، مثل هذه الاطلالة التي التي اختارت فيها فستان تيشرت باللون الأبيض بقصة واسعة وأكمام متوسطة الطول، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من الجلد الأسود من “ديسكوارد” Dsquared2، وأكملت اللوك ببعض الاكسسوارات الشبابية أبرزها القفازات الجلدية المميزة.





فستان أبيض ميدي تألقت به كارلا حداد

فستان أبيض ميدي تألقت به كارلا حداد





الفساتين الميدي تناسب كارلا حداد كثيرًا، وهذه الاطلالة المميزة اختارت فيها فستان ميدي أبيض من دايفيد كوما David Koma نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض، أيضًا من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin وأقراطًا لافتة باللون الفضي.





صيف كارلا حداد كان حافلًا بالاطلالات الجريئة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأسلوبها في الموضة.

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